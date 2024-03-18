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  4. Источник: Динамо и Шахтер следят за игроком Руха
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 16:45 |
680
1

Источник: Динамо и Шахтер следят за игроком Руха

Богдан Слюбик попал на радары украинских грандов

18 марта 2024, 16:45 |
680
1
Источник: Динамо и Шахтер следят за игроком Руха
ФК Рух. Богдан Слюбик

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» следят за центральным защитником львовского «Руха» Богданом Слюбиком, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

Интересно, что ранее Виктор Вацко уже сообщал о серьезном интересе к 20-летнему футболисту со стороны киевлян. По информации источника, в январе 2024 года владельцы клубов обсуждали возможный трансфер игрока, но Григорий Козловский был готов продать воспитанника «Руха» лишь за 7 миллионов евро.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Богдан Слюбик провел 21 матч, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Богдан Слюбик Рух Львов Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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Gargantua
я думаю, за ним уже в Европе следят
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