Источник: Динамо и Шахтер следят за игроком Руха

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» следят за центральным защитником львовского «Руха» Богданом Слюбиком, сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

Интересно, что ранее Виктор Вацко уже сообщал о серьезном интересе к 20-летнему футболисту со стороны киевлян. По информации источника, в январе 2024 года владельцы клубов обсуждали возможный трансфер игрока, но Григорий Козловский был готов продать воспитанника «Руха» лишь за 7 миллионов евро.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Богдан Слюбик провел 21 матч, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.