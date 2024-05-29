В Рухе назвали топовые европейские клубы, интересующиеся Слюбиком

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал трансферные слухи вокруг центрального защитника Богдана Слюбика и вингера Ильи Квасницы.

– Была информация, что «Бенфика» интересуется Квасницей.

– Много клубов я слышу. «Бенфика», «Лестер», «Лацио» и «Милан» интересуются Слюбиком. Если бы мы комментировали все слухи, то, наверное, у вас лента была бы постоянно только о «Рухе» и о по наших футболистах. Они заслужили, чтобы ими интересовались. Но пока официальных бумаг в клубе не было. Мы прекрасно понимаем, что это нас все ждет. Сейчас ребятам надо отдохнуть, много травмированных, последние матчи люди играли на уколах. И уже тогда возвращаться к этой теме. Но пока официально ничего нет.

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик провел 29 матчей, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.