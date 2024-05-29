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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 12:49 |
811
0

В Рухе назвали топовые европейские клубы, интересующиеся Слюбиком

Владимир Лапицкий прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника

29 мая 2024, 12:49 |
811
0
В Рухе назвали топовые европейские клубы, интересующиеся Слюбиком
ФК Рух. Богдан Слюбик

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий прокомментировал трансферные слухи вокруг центрального защитника Богдана Слюбика и вингера Ильи Квасницы.

– Была информация, что «Бенфика» интересуется Квасницей.

– Много клубов я слышу. «Бенфика», «Лестер», «Лацио» и «Милан» интересуются Слюбиком. Если бы мы комментировали все слухи, то, наверное, у вас лента была бы постоянно только о «Рухе» и о по наших футболистах. Они заслужили, чтобы ими интересовались. Но пока официальных бумаг в клубе не было. Мы прекрасно понимаем, что это нас все ждет. Сейчас ребятам надо отдохнуть, много травмированных, последние матчи люди играли на уколах. И уже тогда возвращаться к этой теме. Но пока официально ничего нет.

В этом сезоне УПЛ Богдан Слюбик провел 29 матчей, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Богдан Слюбик Владимир Лапицкий Рух Львов Милан Лацио Бенфика Лестер трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу Илья Квасница
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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