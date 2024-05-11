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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 17:33 |
941
0

Двое украинцев попали в рейтинг претендентов на награду Golden Boy

В список попали представители «Руха» Евгений Пастух и Богдан Слюбик

11 мая 2024, 17:33 |
941
0
Двое украинцев попали в рейтинг претендентов на награду Golden Boy
ФК Рух. Богдан Слюбик

Обновлен рейтинг 100 претендентов на награду Golden Boy 2024, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

Первое место рейтинга занял Ламин Ямал из «Барселоны», вторым идет Варрен Заир-Эмери из «ПСЖ», третий – Жоау Невеш из «Бенфики».

В рейтинг попали двое украинцев из львовского клуба «Рух». Богдан Слюбик занял 67 место, а полузащитник Евгений Пастух – 82-й.

Отметим, что 69-ю позицию занял бразильский полузащитник «Шахтера» Невертон.

Ранее была информация, что за Богданом Слюбиком следят украинские гранды - «Динамо» и «Шахтер».

Претенденты на Golden Boy:

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Ламин Ямал Варрен Заир-Эмери Жоау Невеш Богдан Слюбик Невертон Рух Львов Евгений Пастух (футболист) Golden Boy рейтинг
Дмитро Олійник Источник
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