Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед прощается с опытным хавбеком
22 января 2026, 19:26 | Обновлено 22 января 2026, 19:41
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед прощается с опытным хавбеком

Каземиро покинет команду после сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед официально объявил об уходе из команды бразильского полузащитника Каземиро – он покинет команду после завершения контракта летом 2026 года.

33-летний игрок является одним из самых высокооплачиваемых футболистов МЮ. Ранее клуб уже пытался продать Каземииро, однако не сумел оформить трансфер.

Каземиро перебрался в Манчестер в 2022 году из Реала. Провел за команду 146 матчей и забил 21 гол.

