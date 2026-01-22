ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед прощается с опытным хавбеком
Каземиро покинет команду после сезона
Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед официально объявил об уходе из команды бразильского полузащитника Каземиро – он покинет команду после завершения контракта летом 2026 года.
33-летний игрок является одним из самых высокооплачиваемых футболистов МЮ. Ранее клуб уже пытался продать Каземииро, однако не сумел оформить трансфер.
Каземиро перебрался в Манчестер в 2022 году из Реала. Провел за команду 146 матчей и забил 21 гол.
ℹ️ @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract.— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026
A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together 🙏🔴
