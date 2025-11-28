Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Кубок Украины
28 ноября 2025, 13:17 | Обновлено 28 ноября 2025, 13:23
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Всего 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии

С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Коллаж Sport.ua

28 ноября в 13:00 состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

На этом этапе соревнований примут участие 8 клубов, ставшие победителями матчей 1/8 финала.

В результате жеребьевки определено что Динамо Киев сыграет против команды Ингулец Петрово.

В других парах 1/4 финала встретятся: Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев, Чернигов – Феникс-Мариуполь, ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы.

Жеребьевку провел украинский теннисист Сергей Стаховский. Впервые в истории Кубка на этой стадии будут играть лишь 3 клуба УПЛ и аж 5 команд из низших лиг.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют: 3 команды УПЛ (Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы), 4 команды Первой лиги (Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь), 1 команда Второй лиги (Локомотив Киев)

Ранее в 1/8 финала киевское Динамо выбило из турнира донецкий Шахтер (2:1)

Кубок Украины. Результаты жеребьевки 1/4 финала

Базовые даты стадии – 3–5 марта 2026 года

  • Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
  • Чернигов – Феникс-Мариуполь
  • ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
  • Динамо Киев – Ингулец Петрово

Инфографика

Видеозапись жеребьевки

По теме:
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
Левый Берег-2 – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Спасибо легенда, но давно пора». Реакция фанов на увольнение Шовковского
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
