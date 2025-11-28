С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Всего 3 команды УПЛ сыграют на этой стадии
28 ноября в 13:00 состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
На этом этапе соревнований примут участие 8 клубов, ставшие победителями матчей 1/8 финала.
В результате жеребьевки определено что Динамо Киев сыграет против команды Ингулец Петрово.
В других парах 1/4 финала встретятся: Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев, Чернигов – Феникс-Мариуполь, ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы.
Жеребьевку провел украинский теннисист Сергей Стаховский. Впервые в истории Кубка на этой стадии будут играть лишь 3 клуба УПЛ и аж 5 команд из низших лиг.
В 1/4 финала Кубка Украины сыграют: 3 команды УПЛ (Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы), 4 команды Первой лиги (Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь), 1 команда Второй лиги (Локомотив Киев)
Ранее в 1/8 финала киевское Динамо выбило из турнира донецкий Шахтер (2:1)
Кубок Украины. Результаты жеребьевки 1/4 финала
Базовые даты стадии – 3–5 марта 2026 года
- Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
- Чернигов – Феникс-Мариуполь
- ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
- Динамо Киев – Ингулец Петрово
Инфографика
Видеозапись жеребьевки
