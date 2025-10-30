Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

30 октября завершилась стадия 1/8 финала Кубка Украины. Определены все 8 четвертьфиналистов турнира.

В четверг путевки в 1/4 финала получили Феникс-Мариуполь, команда Первой лиги, и харьковский Металлист 1925, представитель УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые в истории Кубка на стадии 1/8 финала принимал участие аматорский клуб. Однако Агротех Тышковка дальше не прошел, уступив команде Феникс-Мариуполь в серии пенальти (1:1, пен. 6:7). Харьковский Металлист 1925 переиграл Агробизнес Волочиск (4:3), хотя по ходу матча имел преимущество в 4 мяча (4:0).

Днем ранее в Классическом дерби киевское Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1 и вышло в 1/4 финала. На гол Луки Мейреллиша для горняков у динамовцев ответили Андрей Ярмоленко и Эдуардо Герреро (2:1).

В 1/4 финала Кубка Украины вышли:

Команды УПЛ (3): Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы

Первая лига (4): Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь

Вторая лига (1): Локомотив Киев

В четвертьфиналах сыграют лишь три команды, представляющие элитный дивизион. Пары будут определены жеребьевкой. В полуфинале уже гарантированно сыграет как минимум одна команда не из УПЛ. Противостояния состоят из одной игры. В случае ничьей после 90 минут сразу пробивается серия пенальти. Финал турнира намечен на 20 мая 2026 года.

Кубок Украины 2025/26

Матчи 1/8 финала, 28–30 октября

28 октября (вторник)

12:00. Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)

14:30. Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бей, 90+2

14:30. Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Коновалов, 90

29 октября (среда)

12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово – 0:1

Гол: Меленчук, 51

14:30. ЛНЗ Черкассы – Рух Львов – 1:0

Гол: Проспер Оба, 55

18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк – 2:1

Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Лука Мейреллиш, 49

30 октября (четверг)

12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь – 1:1 (пен. 6:7)

Голы: Чичиков, 78 – Вильховый, 37

17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск – 4:2

Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+3

Инфографика

Видеозапись матчей