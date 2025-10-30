Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом
Кубок Украины
Металлист 1925
30.10.2025 17:00 – FT 4 : 3
Агробизнес
Кубок Украины
30 октября 2025, 18:54 | Обновлено 30 октября 2025, 19:28
Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом

Команда Бартуловича вдруг решила, что обыгрывать команду из Первой лиги 4:0 не слишком интересно

Comments
ФК Металлист 1925

Поединки стадии 1/8 финала Кубка Украины сопровождали события в середине недели для украинских футбольных болельщиков. За последние несколько дней мы уже успели узнать список из семи участников следующего раунда соревнований, после чего оставалось только поставить финальную точку в этом вопросе с помощью поединка в Житомире, где снова хозяйничал харьковский «Металлист 1925» и принимал представителя Первой лиги в лице волочиского «Агробизнеса».

Ожидания от этой встречи были смешанными, потому что предыдущий опыт матчей обновленного Кубка Украины не оставлял сомнений в том, что команды из «элитного» дивизиона способны в любой момент придумать себе проблемы и внезапно покинуть соревнования. Но для этого также требовалось сопротивление от коллективов из низших дивизионов, чего в контексте первого тайма в исполнении команды Александра Чижевского мы, к сожалению, не увидели.

«Металлист 1925» сразу расставил все по местам и закрыл соперников на их половине поля высоким прессингом. И поскольку в Первой лиге подобное практикуется лишь в единичных случаях, то неудивительно, что «Агробизнес» начал сыпаться под таким давлением. В итоге гости сами себе привезли аж три гола ошибками вблизи собственной штрафной еще до перерыва, а Петер Итодо за это время успел оформить дубль, тогда как еще один пушечный результативный дальний удар нанес Иван Калюжный.

Концентрироваться на отдельных моментах в этой игре не имело никакого смысла в первом тайме. Схема была проста: ошибка «Агробизнеса» – мгновенное наказание от «Металлиста 1925». Работало просто безупречно. И уже в начале второй половины игры команда Бартуловича, как ей тогда казалось, решила все вопросы еще и четвертым голом, когда Шабанов сбросил подачу углового с левого фланга на голову Антюху перед воротами.

4:0 на табло, что может случиться? Да многое на самом деле может случиться. Например, харьковчане могут решить, что дело уже сделано и просто бросить играть в футбол. А команда из Волочиска, например, внезапно начнет этим пользоваться и только свисток главного арбитра остановит ее на пути к спасению. Да, всего на две минуты компенсированного времени этот второй тайм явно переиграл, но даже Максим Козыряцкий рано поверил, что «Металлист 1925» со своей задачей справился.

А тем временем «Агробизнес» стремительно начал сокращать отставание по счету в конце матча. И делал это не без эстетического удовольствия. Классный розыгрыш штрафного от Козака и Войтиховского был тому примером, как и дальний удар Гаврушко под левую штангу через несколько минут спустя. А уже перед компенсированным временем Толочко поразил правый верхний угол ударом с полукруга перед штрафной. И где же преимущество харьковчан после этого? Конечно, гостям не понравилось решение рефери о всего двух минутах доигрывания – это смешно, с учетом замен и четырех голов после перерыва. Но истории о переводе игры в серию пенальти так и не получилось.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Металлист 1925» – «Агробизнес» - 4:3

Голы: Петер, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1

«Металлист 1925»: Варакута – Капинус (Снурницын, 57), Шабанов, Салюк, Крупский – Чурко, Калюжный (Е. Павлюк, 57), Калитвинцев (Панченко, 57) – Забергджа, Петер (Когут, 46), Антюх (Рашица, 74).

«Агробизнес»: Потимков – Слива, Палюх, Зинь, Гаврушко – Толочко, Теплый (К. Павлюк, 72) – Козак (Богомаз, 72), Кузьмин (Шмигельский, 72), Лень (Семка, 46) – Войтиховский.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 18 (10) : 7 (4)
Угловые – 7 : 3
Оффсайды – 2 : 2

МЕТАЛЛИСТ 1925 - АГРОБИЗНЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Кубок Украины по футболу Младен Бартулович Металлист 1925 Агробизнес
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua

Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
Херасссссссе. Загнали 4 банки и встали что-ли 🤔🤪
Ответить
+1
AK.228
Динамический 🐔, ты как!?
Ответить
+1
_9Quantum19_KhM25
З такими провальними другими таймами у єврокубках робити немає чого. Це моя особиста думка.
Ответить
+1
Pasha007
Кому ви радійте ви 3 від Буковини отримаєте
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Saltovka
Бородатый слесарь Валера уже прибивает полку в музее М-1925 на которую в мае поставят Кубок Украины! Приезжайте все в Первую Столицу посмотреть на эту красивую награду! Инвалидам, беременным и болельщикам динама скидка 50%!
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
etorfine
Хорьки в черговий раз всосали, просто цього разу не ковтали.. Але незабаром черговий ЛНЗ напихає)
Ответить
-1
Remark
ОбісЦЦялися, майже.
Ответить
-2
Burevestnik
М1925 чуть не обіс....вся
Ответить
-2
