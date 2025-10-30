Близко к сенсации. Металлист 1925 удержал победу над Агробизнесом

Поединки стадии 1/8 финала Кубка Украины сопровождали события в середине недели для украинских футбольных болельщиков. За последние несколько дней мы уже успели узнать список из семи участников следующего раунда соревнований, после чего оставалось только поставить финальную точку в этом вопросе с помощью поединка в Житомире, где снова хозяйничал харьковский «Металлист 1925» и принимал представителя Первой лиги в лице волочиского «Агробизнеса».

Ожидания от этой встречи были смешанными, потому что предыдущий опыт матчей обновленного Кубка Украины не оставлял сомнений в том, что команды из «элитного» дивизиона способны в любой момент придумать себе проблемы и внезапно покинуть соревнования. Но для этого также требовалось сопротивление от коллективов из низших дивизионов, чего в контексте первого тайма в исполнении команды Александра Чижевского мы, к сожалению, не увидели.

«Металлист 1925» сразу расставил все по местам и закрыл соперников на их половине поля высоким прессингом. И поскольку в Первой лиге подобное практикуется лишь в единичных случаях, то неудивительно, что «Агробизнес» начал сыпаться под таким давлением. В итоге гости сами себе привезли аж три гола ошибками вблизи собственной штрафной еще до перерыва, а Петер Итодо за это время успел оформить дубль, тогда как еще один пушечный результативный дальний удар нанес Иван Калюжный.

Концентрироваться на отдельных моментах в этой игре не имело никакого смысла в первом тайме. Схема была проста: ошибка «Агробизнеса» – мгновенное наказание от «Металлиста 1925». Работало просто безупречно. И уже в начале второй половины игры команда Бартуловича, как ей тогда казалось, решила все вопросы еще и четвертым голом, когда Шабанов сбросил подачу углового с левого фланга на голову Антюху перед воротами.

4:0 на табло, что может случиться? Да многое на самом деле может случиться. Например, харьковчане могут решить, что дело уже сделано и просто бросить играть в футбол. А команда из Волочиска, например, внезапно начнет этим пользоваться и только свисток главного арбитра остановит ее на пути к спасению. Да, всего на две минуты компенсированного времени этот второй тайм явно переиграл, но даже Максим Козыряцкий рано поверил, что «Металлист 1925» со своей задачей справился.

А тем временем «Агробизнес» стремительно начал сокращать отставание по счету в конце матча. И делал это не без эстетического удовольствия. Классный розыгрыш штрафного от Козака и Войтиховского был тому примером, как и дальний удар Гаврушко под левую штангу через несколько минут спустя. А уже перед компенсированным временем Толочко поразил правый верхний угол ударом с полукруга перед штрафной. И где же преимущество харьковчан после этого? Конечно, гостям не понравилось решение рефери о всего двух минутах доигрывания – это смешно, с учетом замен и четырех голов после перерыва. Но истории о переводе игры в серию пенальти так и не получилось.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Металлист 1925» – «Агробизнес» - 4:3

Голы: Петер, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1

«Металлист 1925»: Варакута – Капинус (Снурницын, 57), Шабанов, Салюк, Крупский – Чурко, Калюжный (Е. Павлюк, 57), Калитвинцев (Панченко, 57) – Забергджа, Петер (Когут, 46), Антюх (Рашица, 74).

«Агробизнес»: Потимков – Слива, Палюх, Зинь, Гаврушко – Толочко, Теплый (К. Павлюк, 72) – Козак (Богомаз, 72), Кузьмин (Шмигельский, 72), Лень (Семка, 46) – Войтиховский.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 18 (10) : 7 (4)

Угловые – 7 : 3

Оффсайды – 2 : 2

Температура: 14°C