Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя расслабляться против такой команды, как Агробизнес»
Кубок Украины
Металлист 1925
30.10.2025 17:00 – FT 4 : 3
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2025, 21:57 |
125
0

БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя расслабляться против такой команды, как Агробизнес»

Главный тренер «Металлиста 1925» прокомментировал победу над «Агробизнесом»

30 октября 2025, 21:57 |
125
0
БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя расслабляться против такой команды, как Агробизнес»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Металлист 1925» обыграл «Агробизнес» со счетом 4:3. При этом харьковский клуб вел 4:0. Итог матча подвел наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович.

– Давайте сначала об отрезке матча, который ваша команда выиграла 4:0, все удавалось?

– Мы настраивались на этот матч максимально. Была задача на первый тайм — выйти, отдать максимум сил, сделать счет как можно больше в нашу пользу. Как показал второй тайм, нельзя ни в коем случае расслабляться против такой команды, как «Агробизнес» или любой команды.

– Что произошло во втором тайме?

– Наверное, немного расслабились, немного замены привели к потере баланса. Не было организации, которая у нас было в первом тайме.

– Настроение футболистов, или что? К примеру, эпизод с первым голом – возможно, расконцентрация, а с другой стороны, вероятно, «Агробизнес» мог бы сделать точно так?

– Сто процентов. Они очень хорошо разыграли. Во время стандартных положений нужно всегда ожидать от соперника чего-нибудь такого. Мы готовились, видели, что они разыгрывают штрафные и угловые. Разыграли очень хорошо, как, кажется, нидерландцы на чемпионате мира.

– Если говорить вообще о матче, эта победа оставляет позитивный настрой или больше информации для работы?

– Самое главное, что мы выполнили стоящую перед нами задачу – пройти дальше в Кубке Украины. Но также много информации получили относительно игроков, которые получают меньше игровой практики.

– Итодо забил два гола, очень классный второй, но потом он схватился за ногу. В перерыве вы его сменили. Что с Итодо?

– Он почувствовал дискомфорт, и мы не хотели рисковать, потому что у нас впереди очень важные матчи в чемпионате. Будем смотреть, что будет с его состоянием.

– А как чувствует себя Мба?

– Мба на подходе к общей группе, надеемся, что будет уже готов к следующему матчу.

– Комбинация со вторым голом Итодо – это наигранная комбинация? Потому что во втором тайме походила, только с той разницей, что она не завершилась голом.

– Да, мы много работаем в третьей зоне и с такими комбинациями – и это приносит плоды. Но еще много работы, нам всем есть куда расти.

– Что касается позиции левого защитника – где сегодня Мартынюк?

– У него хронический дискомфорт, сегодня дали ему отдохнуть и надеемся, что он будет готов к матчу против «Полесья».

– Слева играли Капинус и Снурницын. Ищете план Б на всякий случай?

– Конечно даем возможность всем ребятам проявить себя, а кто как себя проявляет – показывает футбольное поле.

По теме:
Питер ИТОДО: «В первой половине матча мы играли хорошо»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы команда играла в антифутбол»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Если Динамо, то Динамо. Мы идем к цели в Кубке Украины»
Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Агробизнес Младен Бартулович пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29 октября 2025, 21:27 9
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице

В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе

Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 30 октября 2025, 06:23 15
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала

Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября

ФОТО. Жена Шовковского показала, как отмечали победу над Шахтером
Футбол | 30.10.2025, 14:40
ФОТО. Жена Шовковского показала, как отмечали победу над Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала, как отмечали победу над Шахтером
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30.10.2025, 03:43
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Эксперт рассказал, уволит ли Ахметов Турана после поражения в Классико
Футбол | 30.10.2025, 19:59
Эксперт рассказал, уволит ли Ахметов Турана после поражения в Классико
Эксперт рассказал, уволит ли Ахметов Турана после поражения в Классико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем