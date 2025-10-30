БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя расслабляться против такой команды, как Агробизнес»

В поединке 1/8 финала Кубка Украины «Металлист 1925» обыграл «Агробизнес» со счетом 4:3. При этом харьковский клуб вел 4:0. Итог матча подвел наставник «Металлиста 1925» Младен Бартулович.

– Давайте сначала об отрезке матча, который ваша команда выиграла 4:0, все удавалось?

– Мы настраивались на этот матч максимально. Была задача на первый тайм — выйти, отдать максимум сил, сделать счет как можно больше в нашу пользу. Как показал второй тайм, нельзя ни в коем случае расслабляться против такой команды, как «Агробизнес» или любой команды.

– Что произошло во втором тайме?

– Наверное, немного расслабились, немного замены привели к потере баланса. Не было организации, которая у нас было в первом тайме.

– Настроение футболистов, или что? К примеру, эпизод с первым голом – возможно, расконцентрация, а с другой стороны, вероятно, «Агробизнес» мог бы сделать точно так?

– Сто процентов. Они очень хорошо разыграли. Во время стандартных положений нужно всегда ожидать от соперника чего-нибудь такого. Мы готовились, видели, что они разыгрывают штрафные и угловые. Разыграли очень хорошо, как, кажется, нидерландцы на чемпионате мира.

– Если говорить вообще о матче, эта победа оставляет позитивный настрой или больше информации для работы?

– Самое главное, что мы выполнили стоящую перед нами задачу – пройти дальше в Кубке Украины. Но также много информации получили относительно игроков, которые получают меньше игровой практики.

– Итодо забил два гола, очень классный второй, но потом он схватился за ногу. В перерыве вы его сменили. Что с Итодо?

– Он почувствовал дискомфорт, и мы не хотели рисковать, потому что у нас впереди очень важные матчи в чемпионате. Будем смотреть, что будет с его состоянием.

– А как чувствует себя Мба?

– Мба на подходе к общей группе, надеемся, что будет уже готов к следующему матчу.

– Комбинация со вторым голом Итодо – это наигранная комбинация? Потому что во втором тайме походила, только с той разницей, что она не завершилась голом.

– Да, мы много работаем в третьей зоне и с такими комбинациями – и это приносит плоды. Но еще много работы, нам всем есть куда расти.

– Что касается позиции левого защитника – где сегодня Мартынюк?

– У него хронический дискомфорт, сегодня дали ему отдохнуть и надеемся, что он будет готов к матчу против «Полесья».

– Слева играли Капинус и Снурницын. Ищете план Б на всякий случай?

– Конечно даем возможность всем ребятам проявить себя, а кто как себя проявляет – показывает футбольное поле.