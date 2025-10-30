Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3. Яркая игра на семь голов. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
В четверг, 30 октября, проходил матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».
Поединок принимал стадион «Центральный» в городе Житомир. Матч начался в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выдали яркую игру на семь голов: команда по ходу встречи вела со счетом 4:0, но чуть было не ушла в овертаймы – «Агробизнес» удивил, отыграв три мяча.
Кубок Украины по футболу. 1/8 финала
Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3
Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты Классического
Велько Паунович приступит к работе в национальной команде Сербии