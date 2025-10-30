Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3. Яркая игра на семь голов. Видеообзор
Кубок Украины
Металлист 1925
30.10.2025 17:00 – FT 4 : 3
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
30 октября 2025, 19:10 | Обновлено 30 октября 2025, 19:12
1029
0

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3. Яркая игра на семь голов. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3. Яркая игра на семь голов. Видеообзор
ФК Металлист 1925

В четверг, 30 октября, проходил матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».

Поединок принимал стадион «Центральный» в городе Житомир. Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выдали яркую игру на семь голов: команда по ходу встречи вела со счетом 4:0, но чуть было не ушла в овертаймы – «Агробизнес» удивил, отыграв три мяча.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3

Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Gavrushko (Агробизнес).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Металлист 1925).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Металлист 1925).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Если Динамо, то Динамо. Мы идем к цели в Кубке Украины»
Кубок Украины. Определен лучший бомбардир перед четвертьфиналами
Василий КОБИН: «В 1/4 финала кубка Украины хотим сыграть с Буковиной»
Кубок Украины по футболу Иван Калюжный Металлист 1925 Агробизнес видео голов и обзор Денис Антюх Максим Войтиховский Питер Итодо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
