В четверг, 30 октября, проходил матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес».

Поединок принимал стадион «Центральный» в городе Житомир. Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Команды выдали яркую игру на семь голов: команда по ходу встречи вела со счетом 4:0, но чуть было не ушла в овертаймы – «Агробизнес» удивил, отыграв три мяча.

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3

Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1