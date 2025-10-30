Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины
Металлист 1925
30.10.2025 17:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2025, 02:37 |
2
0

Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

От УПЛ в Кубке останется три клуба или ждем очередную сенсацию?

30 октября 2025, 02:37 |
2
0
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФК Металлист 1925

В четверг, 30 октября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и волочиский «Агробизнес». Стартовый свисток рефери Максим Козыряцкий из Запорожья прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Металлист 1925


Амбиции харьковского «Металлиста 1925» относительно борьбы за еврокубковые места в текущем розыгрыше УПЛ, они существуют или нет? После двух ничейных результатов против наших грандов, «Шахтера» и «Динамо» (дважды по 1:1), многим показалось, что таки существуют, хотя никто из представителей руководства или тренерского штаба «желто-синих» не рискует об этом сейчас говорить утвердительно. Но в прошлые выходные имело место быть поражение от одного из конкурентов – ЛНЗ (0:1). Значит, план пробиться на международную арену через чемпионат ставим на небольшую паузу. Пока что.

Но есть и обходной путь, а в нынешнем сезоне именно он и видится наиболее коротким к заветной цели – через Кубок Украины, откуда уже повылетало феноменальное количество представителей УПЛ, а накануне этим же путем проследовал и действующий обладатель трофея – «Шахтер». Очевидно, что явным фаворитом турнира теперь является «Динамо», после которого, скорее всего, наиболее высокие шансы будет иметь ЛНЗ, а вот третьим, и последним из числа команд «элитного» дивизиона, вполне может стать «Металлист 1925». А там уж как повезет со жребием.

И когда команда Младена Бартуловича выбивала из Кубка «Оболонь» (2:0) и «Колос» Полонне (4:1), на это и был расчет. Баталии высоких стадий турнира будут проходить уже весной, и никто сейчас не даст и доли гарантии относительно того, в каком состоянии будут команды в то время. Дополнительной задачей харьковчан в этой игре также будет и закрытие неудачной серии из трех матчей кряду без побед, которая тянется у них в чемпионате. И если ничья с «Динамо» – это достижение, а поражение от ЛНЗ в чем-то можно списать и на случайность, то отсутствие победы над «Кудровкой» (1:1), например, серьезно заставило усомниться в возможностях «желто-синих».

Агробизнес


Отчасти повезло «Металлисту 1925» со жребием и на этот раз. Он банально мог бы быть хуже для команды Бартуловича – вариантов хватало. Но в итоге харьковчане сыграют против «Агробизнеса» из Волочиска – далеко не малоизвестный клуб даже для представителей УПЛ, так как после победы во Второй лиге этому клубу прогнозировали повышение в классе и до уровня УПЛ со временем. Но этот момент, как мы все понимаем, еще не настал.

«Агробизнес» заявил о себе действительно громко на всю страну впервые в сезоне-2020/21, когда в Первой лиге финишировал пятым, а вот в Кубке играл в полуфинале против киевского «Динамо» с достаточно прогнозируемым исходом (0:3). С тех пор эта стадия остается наивысшей, до которой добирался клуб из Волочиска в данном турнире, тогда как антирекорд и вылет в еще в первом раунде был зафиксирован всего год назад – «Николаев» сотворил небольшую сенсацию (0:1). После этого команда с «несменным» главным тренером Александром Чижевским во главе финишировала пятой в первенстве, из-за чего за место в УПЛ не боролась.

В этом сезоне в Первой лиге достаточно претендентов на повышение в классе, поэтому борьба там будет ожесточенной. «Агробизнес» вновь принимает в ней участие, однако достаточно ограниченные кадровые ресурсы не дают возможности обгонять «Буковину», «Черноморец» и тот же «Ингулец» на данном этапе. А там еще и «Левый Берег» и тернопольская «Нива» постоянно конкуренцию навязывают, поэтому сезон у волочиского клуба предстоит очень интересный.

Найдется ли в нем место еще и для кубковых матчей? А почему бы и нет. Текущий розыгрыш уже показал, что статус участника УПЛ вообще ничего не гарантирует, а компании представителей Первой лиги команда Чижевского с ее осторожным оборонительным футболом будет крайне неприятным оппонентом. Но хватит ли сил, когда речь пойдет непосредственно о матче против коллектива из «элиты»? Или на выбивании «Диназа» (3:0) и «Денгоффа» (2:0) все завершится?

История встреч


Футбольные пути «Металлист 1925» и «Агробизнес» ранее пересекались восемь раз. Наблюдается перевес харьковского клуба по количеству побед – 5 успешных игр против 2 у соперников, а еще 1 встреча завершилась вничью. Разница голов – 12:8. Наибольшая победа «Металлиста 1925» – 4:0 (2025), «Агробизнеса» – 5:0 (2019). Прошлая очная встреча состоялась в конце мая этого года и завершилась вничью – 1:1, с голами Максима Войтиховского и Кристиана Мба.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет 79 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Петраков и Максим Левченко, а резервным арбитром отработает Людмила Тельбух. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста 1925» – 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения, тогда как с «Агробизнесом» он пересекался 3 раза – по 1 победе, ничьей и поражению.

Ориентировочные составы


«Металлист 1925»: Варакута – Капинус, Шабанов, Салюк, Снурницин – Когут, Калюжный, Панченко – Рашица, Забергджа, Антюх.

«Агробизнес»: Хмеловский – Слива, Зин, Палюх, Гаврушко – Толочко, Теплый – Семка, Кузьмин, Лень – Войтиховский.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
30 октября 2025 -
17:00
Агробизнес
ТМ 2.5 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала как радовалась победе над Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала как отмечали победу над Шахтером
НЕЩЕРЕТ: «Пропустили рандомный гол. Теперь можем поехать в какое-то село»
Кубок Украины по футболу Младен Бартулович Металлист 1925 Агробизнес текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Футбол | 29 октября 2025, 21:27 9
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице

В параллельных поединках Комо обыграл Верону, Ювентус справился с Удинезе

ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался
Футбол | 30 октября 2025, 01:40 1
ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался
ФОТО. Истинная причина, почему Ямаль купил дом Пике. Он испугался

Ламин Ямаль захотел перемен после последнего инцидента...

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29.10.2025, 08:01
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 9
Бокс
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем