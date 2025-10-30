В четверг, 30 октября, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и волочиский «Агробизнес». Стартовый свисток рефери Максим Козыряцкий из Запорожья прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Металлист 1925



Амбиции харьковского «Металлиста 1925» относительно борьбы за еврокубковые места в текущем розыгрыше УПЛ, они существуют или нет? После двух ничейных результатов против наших грандов, «Шахтера» и «Динамо» (дважды по 1:1), многим показалось, что таки существуют, хотя никто из представителей руководства или тренерского штаба «желто-синих» не рискует об этом сейчас говорить утвердительно. Но в прошлые выходные имело место быть поражение от одного из конкурентов – ЛНЗ (0:1). Значит, план пробиться на международную арену через чемпионат ставим на небольшую паузу. Пока что.

Но есть и обходной путь, а в нынешнем сезоне именно он и видится наиболее коротким к заветной цели – через Кубок Украины, откуда уже повылетало феноменальное количество представителей УПЛ, а накануне этим же путем проследовал и действующий обладатель трофея – «Шахтер». Очевидно, что явным фаворитом турнира теперь является «Динамо», после которого, скорее всего, наиболее высокие шансы будет иметь ЛНЗ, а вот третьим, и последним из числа команд «элитного» дивизиона, вполне может стать «Металлист 1925». А там уж как повезет со жребием.

И когда команда Младена Бартуловича выбивала из Кубка «Оболонь» (2:0) и «Колос» Полонне (4:1), на это и был расчет. Баталии высоких стадий турнира будут проходить уже весной, и никто сейчас не даст и доли гарантии относительно того, в каком состоянии будут команды в то время. Дополнительной задачей харьковчан в этой игре также будет и закрытие неудачной серии из трех матчей кряду без побед, которая тянется у них в чемпионате. И если ничья с «Динамо» – это достижение, а поражение от ЛНЗ в чем-то можно списать и на случайность, то отсутствие победы над «Кудровкой» (1:1), например, серьезно заставило усомниться в возможностях «желто-синих».

Агробизнес



Отчасти повезло «Металлисту 1925» со жребием и на этот раз. Он банально мог бы быть хуже для команды Бартуловича – вариантов хватало. Но в итоге харьковчане сыграют против «Агробизнеса» из Волочиска – далеко не малоизвестный клуб даже для представителей УПЛ, так как после победы во Второй лиге этому клубу прогнозировали повышение в классе и до уровня УПЛ со временем. Но этот момент, как мы все понимаем, еще не настал.

«Агробизнес» заявил о себе действительно громко на всю страну впервые в сезоне-2020/21, когда в Первой лиге финишировал пятым, а вот в Кубке играл в полуфинале против киевского «Динамо» с достаточно прогнозируемым исходом (0:3). С тех пор эта стадия остается наивысшей, до которой добирался клуб из Волочиска в данном турнире, тогда как антирекорд и вылет в еще в первом раунде был зафиксирован всего год назад – «Николаев» сотворил небольшую сенсацию (0:1). После этого команда с «несменным» главным тренером Александром Чижевским во главе финишировала пятой в первенстве, из-за чего за место в УПЛ не боролась.

В этом сезоне в Первой лиге достаточно претендентов на повышение в классе, поэтому борьба там будет ожесточенной. «Агробизнес» вновь принимает в ней участие, однако достаточно ограниченные кадровые ресурсы не дают возможности обгонять «Буковину», «Черноморец» и тот же «Ингулец» на данном этапе. А там еще и «Левый Берег» и тернопольская «Нива» постоянно конкуренцию навязывают, поэтому сезон у волочиского клуба предстоит очень интересный.

Найдется ли в нем место еще и для кубковых матчей? А почему бы и нет. Текущий розыгрыш уже показал, что статус участника УПЛ вообще ничего не гарантирует, а компании представителей Первой лиги команда Чижевского с ее осторожным оборонительным футболом будет крайне неприятным оппонентом. Но хватит ли сил, когда речь пойдет непосредственно о матче против коллектива из «элиты»? Или на выбивании «Диназа» (3:0) и «Денгоффа» (2:0) все завершится?

История встреч



Футбольные пути «Металлист 1925» и «Агробизнес» ранее пересекались восемь раз. Наблюдается перевес харьковского клуба по количеству побед – 5 успешных игр против 2 у соперников, а еще 1 встреча завершилась вничью. Разница голов – 12:8. Наибольшая победа «Металлиста 1925» – 4:0 (2025), «Агробизнеса» – 5:0 (2019). Прошлая очная встреча состоялась в конце мая этого года и завершилась вничью – 1:1, с голами Максима Войтиховского и Кристиана Мба.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет 79 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Петраков и Максим Левченко, а резервным арбитром отработает Людмила Тельбух. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста 1925» – 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения, тогда как с «Агробизнесом» он пересекался 3 раза – по 1 победе, ничьей и поражению.

Ориентировочные составы



«Металлист 1925»: Варакута – Капинус, Шабанов, Салюк, Снурницин – Когут, Калюжный, Панченко – Рашица, Забергджа, Антюх.

«Агробизнес»: Хмеловский – Слива, Зин, Палюх, Гаврушко – Толочко, Теплый – Семка, Кузьмин, Лень – Войтиховский.