В четверг, 30-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и волочиский «Агробизнес». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 17:00.

Количество команд УПЛ в будущем четвертьфинале постоянно сокращается, и как бы в итоге так не вышло, что там останутся всего два представителя «элитного» дивизиона: ЛНЗ и киевское «Динамо». Для осуществления этого действительно фантастического сценария «Агробизнесу» необходимо выбить «Металлист 1925», который прекрасно понимает, что через чемпионат зацепиться за еврокубки будет очень сложно в этом сезоне, а вот кубковый турнир – это совсем другое дело. Да и серию матчей без побед длиной в три игры команде Младена Бартуловича было бы неплохо прекратить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Агробизнес», за которой можно следить в украинской версии сайта.