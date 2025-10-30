Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 октября 2025, 02:51 | Обновлено 30 октября 2025, 03:10
23
0

Металлист 1925 – Агробизнес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

В четверг, 30-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и волочиский «Агробизнес». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 17:00.

Количество команд УПЛ в будущем четвертьфинале постоянно сокращается, и как бы в итоге так не вышло, что там останутся всего два представителя «элитного» дивизиона: ЛНЗ и киевское «Динамо». Для осуществления этого действительно фантастического сценария «Агробизнесу» необходимо выбить «Металлист 1925», который прекрасно понимает, что через чемпионат зацепиться за еврокубки будет очень сложно в этом сезоне, а вот кубковый турнир – это совсем другое дело. Да и серию матчей без побед длиной в три игры команде Младена Бартуловича было бы неплохо прекратить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Агробизнес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
