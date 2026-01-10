В топ-лиге Европы нацелились на трансфер легионера Металлиста 1925
Эрмир Рашица может продолжить карьеру в Франции
Албанский вингер «Металлиста 1925» Эрмир Рашица привлекает внимание одного из клубов Лиги 1. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, один из клубов элитного французского дивизиона заинтересован в подписании 21-летнего футболиста.
В текущем сезоне Эрмир Рашица провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что , «Металлист 1925» попрощался с опытным футболистом.
