В топ-лиге Европы нацелились на трансфер легионера Металлиста 1925

Албанский вингер «Металлиста 1925» Эрмир Рашица привлекает внимание одного из клубов Лиги 1. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, один из клубов элитного французского дивизиона заинтересован в подписании 21-летнего футболиста.

В текущем сезоне Эрмир Рашица провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что , «Металлист 1925» попрощался с опытным футболистом.