БАРТУЛОВИЧ: «Работать с такими футболистами – большое удовольствие»

Головный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о первой части сезона, изменениях в игре команды, атмосфере в коллективе, различных мотивационных подходах и трансферных планах:

– Первая часть сезона позади. Как вы ее оцениваете? Что было позитивного, а что – негативного, и что запомнилось больше всего?

– Безусловно, мы могли выступить лучше. Прежде всего – набрать больше очков. Были матчи, в которых мы теряли зачетные баллы там, где этого можно было избежать. Частично этому есть объективные причины – серия неожиданных травм. В определенный период мы остались без Ари Моуры, Рамика Гаджиева, позже выбыли Калитвинцев, Мба, Итодо, Мартынюк. Именно в этот отрезок мы потеряли очки в матчах с Кудривкой и «Эпицентром». В то же время я считаю, что у команды есть большой потенциал и нам есть куда расти. Мы движемся в правильном направлении. Если говорить о матчах, которые запомнились больше всего, то это игра с «Шахтером». Хотя мы и не победили, но показали качественный футбол. Также хорошие матчи провели против «Динамо» и «Полесья». Для команды, которая фактически создавалась с нуля в начале сезона, это вполне достойный результат.

– Когда вы соглашались возглавить «Металлист 1925», у вас были определенные ожидания и планы. Насколько они совпадают с реальностью после полугода работы?

– Я считаю, что они полностью совпадают. И я, и клуб ставим перед собой максимальные задачи. Возможно, не все получилось сразу, но главное – направление движения. Возможно, не все удается мгновенно, однако мы идем правильным путем. Амбиции клуба и команды вполне оправданы, и мы все работаем ради общей цели.

– Насколько команда изменилась за эти полгода под вашим руководством и соответствует ли она тому, что можно назвать футболом Младена Бартуловича?

– Команда изменилась кардинально. Это новый коллектив, летом к нам присоединились семь-восемь новых футболистов. Мы фактически начинали с нуля. Считаю, что клуб и тренерский штаб проделали большую работу. Но в то же время у нас еще есть значительный потенциал для роста, ведь мы можем добиваться еще лучших результатов. Впереди – важная зимняя подготовка, точечное усиление и правильный настрой на вторую часть сезона.

– А изменился ли за это время сам Младен Бартулович как тренер?

– Безусловно. Команда так же меняет и тренера, это добавляет мне опыта. Я считаю, что я еще молодой наставник, хотя уже имею определенный опыт работы в «Заре». «Металлист 1925» – это для меня новый этап и новый вызов. Вместе с командой расту и меняюсь и я. Это сто процентов.

– После матча с «Оболонью» много говорили об эмоциональном моменте в перерыве, когда были повреждены двери в раздевалку. Это тоже путь к изменениям, попытка искать разные способы мотивации команды?

– Моя главная задача – быть максимально сосредоточенным на игре, чтобы вовремя увидеть, что нужно изменить. Эмоции нужно контролировать. Иногда достаточно спокойного разговора, а иногда – более жесткой мотивации. Это приходит с опытом и ситуациями. В матче с «Оболонью» результат нас не устраивал, пришлось немного повысить голос, все хотели победить, и команду нужно было разбудить.

– Судя по второму тайму, это сработало.

– Да, иногда это работает. Но не всегда. В футболе нет универсальных рецептов, нужно учитывать конкретную ситуацию.

– Вы сказали, что «Металлист 1925» в этом сезоне – это фактически новая команда. Насколько она воспринимает то, что вы хотите видеть в ее исполнении?

– Прежде всего хочу поблагодарить ребят за профессионализм и отношение к работе. Они внимательно воспринимают информацию – как от меня, так и от всего тренерского штаба. Они стараются выполнять все, что мы предлагаем. Работать с такими футболистами – большое удовольствие. Убежден, что во втором круге, с таким их отношением к работе, мы станем еще сильнее.

– Вы упоминали о матчах, которые понравились. А можете ли выделить самый худший поединок или период команды в первой части сезона?

– Если говорить о результате, у нас было три поражения. Матч с «Кривбассом» мы проиграли, но по игре выглядели неплохо. Худшим был поединок с «Зарей» – там у нас сошлось все негативное в одном противостоянии. Такие матчи нужно как можно быстрее забывать. Также обидным было поражение от ЛНЗ. Отдельно упомяну ничьи с Кудривкой и «Эпицентром», где нам просто не повезло – были и перекладины, и выносы мяча с линии ворот. Нужно делать выводы из таких матчей, чтобы в дальнейшем их было меньше. В целом мы достаточно ровно прошли чемпионат, учитывая сложную ситуацию с травмами.

– «Металлист 1925» – один из лидеров по количеству ничьих. Это больше плюс или минус?

– Есть и позитив, и негатив. Позитив – ничьи с лидерами чемпионата: «Шахтером», «Динамо», «Полесьем». В этих матчах мы показывали качественный футбол. А вот в поединках с «Эпицентром», Кудривкой, «Оболонью» в первом туре нам не хватало агрессии и креатива в атаке, чтобы дожимать соперника и побеждать.

– Определили ли вы, какие позиции требуют усиления?

– Конкуренция нужна в каждой линии. Как минимум по одному игроку, чтобы создать здоровую борьбу за место в составе. Именно конкуренция заставляет футболистов прогрессировать, а команду – становиться сильнее.

– Болельщики во всех командах мечтают, чтобы в составах играло как можно больше воспитанников. Если смотреть на ваш тренировочный процесс, то там всегда присутствуют юноши. Как вы можете их оценить?

– Некоторые из них получали шансы. Панченко начинал сезон в стартовом составе, затем ездил на чемпионат мира U-20, после чего немного потерял форму. Есть еще хорошие ребята: Карпизин, Багрий, Хруник, Кондратюк, Пличко. Это перспективные футболисты, которым нужно как можно быстрее переходить из детского футбола во взрослый. Потенциал у них есть – многое зависит от них самих. Я буду только рад, если они смогут составить конкуренцию старшим игрокам. Молодежь, тренируясь с основой, становится ближе к тому, чтобы эта конкуренция стала настоящей. Они видят, как работают опытные футболисты – Калюжный или Шабанов. Или Крупский, который ближе к ним по возрасту. Это хороший пример того, к чему юношам нужно стремиться.

– В новой команде должны появляться лидеры. Кого можете выделить?

– Можно назвать тех же Шабанова и Калюжного. Но я хочу, чтобы лидеров было больше. Чтобы больше ответственности брали на себя Павлюк, Салюк, Крупский, более молодые ребята. Перед матчами каждый имеет возможность высказаться. Ответственность не должна лежать на двух-трех людях – она должна быть общей. Чем больше лидеров в команде, тем лучше для тренера.

– Вы ранее отмечали, что при построении команды важно формирование коллектива. Насколько удалось создать правильную атмосферу?

– Я считаю, что мы хорошо поработали в этом направлении. У нас хороший коллектив, и это видно как на поле, так и за его пределами. Именно благодаря единству мы можем вытягивать сложные матчи. Формирование коллектива было одной из главных задач, когда я пришел в команду.

– Каким вы видите вторую часть сезона?

– Нас ждет очень напряженная и интересная борьба, и главное – мы в ней участвуем. Впереди матч с «Вересом», который имеет турнирное значение. Надеюсь, что все решится на футбольном поле, а не в кабинетах. Именно в такой борьбе, которая будет во второй части сезона, команда растет. Бороться за высокие позиции – это интересно и для меня как для тренера, и для футболистов.

– И напоследок – несколько слов пожеланий команде и болельщикам по случаю Рождества и Нового года.

– Хочу пожелать всем счастливого Нового года, здоровья и, самое главное, мира нашей стране. Чтобы мы наконец жили той жизнью, которую заслуживаем – в свободе и спокойствии. А болельщикам «Металлиста 1925» желаю как можно больше побед, высоких мест и радости от нашей игры. Если все наши желания сбудутся, то это уже будет происходить на стадионе в Харькове. Это наша мечта.