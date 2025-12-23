Бартулович рассказал, какие позиции в Металлисте 1925 требуют усиления

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о трансферных планах клуба и привлечении молодежи в основную команду.

– Определили ли вы, какие позиции требуют усиления?

– Конкуренция нужна в каждой линии. По крайней мере по одному игроку, чтобы создать здоровую борьбу за место в составе. Именно конкуренция заставляет футболистов прогрессировать, а команду – становиться сильнее.

– Болельщики во всех командах мечтают, чтобы в составах играло как можно больше воспитанников. Если смотреть на ваш тренировочный процесс, то там всегда присутствуют юноши. Как вы их можете оценить?

– Некоторые из них имели шансы. Панченко начинал сезон в стартовом составе, потом ездил на Чемпионат мира U-20, после чего несколько потерял форму. Есть еще хорошие ребята: Карпизин, Багрий, Хруник, Кондратюк, Пличко. Это перспективные парни, которым нужно как можно быстрее переходить из детского футбола во взрослый. Потенциал у них есть – многое зависит от них самих. Я буду только рад, если они смогут составить конкуренцию старшим игрокам. Молодежь, тренируясь с основной командой, становится ближе к тому, чтобы эта конкуренция стала настоящей. Они видят, как работают опытные футболисты – Калюжный или Шабанов. Или Крупский, который ближе к ним по возрасту. Это хороший пример того, к чему должны стремиться юноши.

Ранее Младен Бартулович подвел итоги первой части сезона для харьковчан.