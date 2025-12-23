Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 17:22
БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»

Тренер «Металлиста 1925» оценил первую часть сезона

БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»
Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович подвел итоги первой части сезона для харьковчан, которые завершили ее на седьмом месте в турнирной таблице.

– Первая часть сезона позади. Как вы ее оцениваете? Что было положительного, а что – отрицательного, и что запомнилось больше всего?

– Безусловно, мы могли выступить лучше. Прежде всего – набрать больше очков. Были матчи, в которых мы теряли зачетные баллы там, где этого можно было избежать. Частично этому есть объективные причины – серия неожиданных травм. В определенный период мы остались без Ари Моуры, Рамика Гаджиева, позже выбыло Калитвинцев, Мба, Итодо, Мартынюк. Именно в этот отрезок мы потеряли очки в матчах с «Кудривкой» и «Эпицентром». В то же время я считаю, что у команды большой потенциал и нам есть куда расти. Мы движемся в правильном направлении. Если говорить о матчах, которые запомнились больше всего, то игра с «Шахтером». Хотя мы и не выиграли, но показали качественный футбол. Также хорошие матчи провели против «Динамо» и «Полисс»са. Для команды, которая фактически создавалась с нуля в начале сезона, это вполне достойный результат.

– Когда вы соглашались возглавить «Металлист 1925», у вас были определенные ожидания и планы. Насколько они совпадают с реальностью после полугода работы?

– Я считаю, что они полностью совпадают. И я, и клуб ставим перед собой максимальные задачи. Возможно, не все удалось сразу, но главное – направление движения. Возможно, не все удается сразу, но мы движемся правильным путем. Амбиции клуба и команды полностью оправданы, и мы все работаем ради общей цели.

– Насколько команда изменилась за эти полгода под вашим руководством и соответствует ли она тому, что можно назвать футболом Младена Бартуловича?

– Команда изменилась кардинально. Это новый коллектив, летом присоединилось семь-восемь новых футболистов. Мы фактически начинали с нуля. Считаю, что клуб и тренерский штаб проделали большую работу. Но при этом у нас есть еще значительный потенциал для роста, ведь можем добиваться еще лучших результатов. Впереди – важная зимняя подготовка, точечное усиление и правильный настрой на вторую часть сезона.

– А изменился ли за это время сам Младен Бартулович как тренер?

– Безусловно. Команда так же меняет и тренера, это добавляет мне опыта. Я считаю, что я еще молодой наставник, хотя уже имею определенный опыт работы в «Заре». «Металлист 1925» – это для меня новый этап и новый вызов. Вместе с командой расту и меняюсь и я. Это стопроцентно.

Младен Бартулович Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
