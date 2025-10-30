Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины

Феникс-Мариуполь, выступающий в Первой лиге Украины, сумел квалифицироваться в 1/4 финала Кубка Украины, одолев любительский Агротех в 1/8 финала турнира.

Подопечные Максима Фещука активнее начали поединок, создав несколько опасных моментов у ворот номинальных хозяев, но забить никак не удавалось. На 37-й минуте ситуацию исправил полузащитник Андрей Вильховый, поразив ворота Агротеха.

Во втором тайме Агротех бросил все силы, чтобы отыграться и футболистам любительского клуба это удалось. На 78 минуте опытный Алексей Чичиков, переведший игру в серию послематчевых пенальти.

В послематчевой серии больше повезло подопечным Максима Фещука, которые оказались точнее. За Агротех не забил Чичиков, но Роман Гагун подарил клубу из Кировоградщины надежду, не убив и свой удар. Роковой стала промах Ковтуненко, не попавшего в ворота.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября.

Агротех – Феникс-Мариуполь – 1:1 (6:7 в серии пенальти)

Голы: Ольховой, 37 – Чичиков, 78