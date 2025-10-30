Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агротех – Феникс-Мариуполь. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Агротех Тышковка
30.10.2025 12:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2025, 08:08 |
47
0

Агротех – Феникс-Мариуполь. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины 30 октября в 12:00

30 октября 2025, 08:08 |
47
0
Агротех – Феникс-Мариуполь. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Агротех и Феникс-Мариуполь.

Поединок пройдет Кировоградской области. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Агротех – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист 1925 – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Агротех Тишковка Феникс-Мариуполь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 19:57 267
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер

Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30 октября 2025, 06:22 0
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Футбол | 30.10.2025, 06:55
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 5
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 1
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
28.10.2025, 11:11 3
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем