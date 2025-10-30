Агротех Тышковка

30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Агротех и Феникс-Мариуполь.

Поединок пройдет Кировоградской области. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Агротех – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция