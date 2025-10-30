Агротех Тышковка

30.10.2025 12:00 - : -
Кубок Украины30 октября 2025, 08:08 |
47
0
Агротех – Феникс-Мариуполь. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины 30 октября в 12:00
30 октября 2025, 08:08 |
47
0
30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Агротех и Феникс-Мариуполь.
Поединок пройдет Кировоградской области. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Агротех – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – ШахтерСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 19:57 267
Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2025, 06:22 0
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 07:51
Футбол | 30.10.2025, 06:55
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Комментарии 0
Популярные новости
29.10.2025, 07:34
28.10.2025, 11:12 9
28.10.2025, 16:32 2
29.10.2025, 21:23 5
29.10.2025, 11:17 1
28.10.2025, 15:17 54
28.10.2025, 11:11 3
28.10.2025, 17:47 8