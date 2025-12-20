ВОЙТИХОВСКИЙ: «Имел два предложения из УПЛ, но уже договорился с Буковиной»

Украинский бомбардир Максим Войтиховский сменил клубную прописку в Первой лиге Украины, перебравшись из Агробизнеса в расположение черновицкой Буковины.

Максим, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал о переходе, личных целях, вариантах с продолжением карьеры в Украинской Премьер-лиге и пожелал успехов Агробизнеса.

– Поздравляю с переходом в Буковину. В интервью клубной пресс-службе ты сказал: «Кто же сейчас не хочет перейти в Буковину?» Когда возник интерес со стороны черновицкой команды и как произошел этот переход?

– Спасибо за приветствие. Переговоры начались еще летом, мог быть трансфер, но команды не смогли между собой договориться из-за разных нюансов. Уже тогда мы с представителями Буковины договорились, что я подпишу предварительный контракт или просто «дам слово», что зимой перейду в клуб как свободный агент.

– То есть, играя за Агробизнес в первой части сезона, ты уже понимал, что тебя зимой ожидает Буковина?

– На сто процентов я не мог ничего знать, ведь – это футбол. Я сам себя настраивал, что если все будет хорошо – я выберу именно Буковину.

– В украинском футболе часто встречается явление «мариновки футболистов». Когда у игрока остается полгода контракта, он может вести переговоры с другими клубами. Ты сам говоришь, что переход в Буковину – решенный вопрос почти на 100 процентов. В Агробизнесе ты сыграл все матчи первой части сезона – тебе доверяли. Здесь не было фактора «маринования»?

– У Агробизнеса никогда такого не было. Если футболист заслуживает игры в стартовом составе и приносит результат – руководство Агробизнеса никогда не будет тебя «мариновать». Такого никогда не было – с этим полный порядок.

– С Агробизнесом вы разошлись нормально, да?

– Да. Я поблагодарил президента, персонал и тренерский штаб. Всё хорошо.

– Не жалеешь, что клуб, в котором ты полностью раскрылся, не получил за тебя денежное вознаграждение, ведь к Буковине ты присоединился в статусе свободного агента?

– Знаете, это такая тема... Трудно сказать или сожалею, или нет. Я совершенно не жалею, что два года провел в этой команде. Что касается финансовых дивидендов, если я не принес трансферных дивидендов, но я забил много голов – это также польза для команды.

– Буковина – главный фаворит на выход в УПЛ, Агробизнес – среди претендентов. Что пожелаешь своей уже бывшей команде?

– Как хотел, чтобы и Буковина и Агробизнес вышли в УПЛ на прямую – с первых двух мест. Буковина очень сильно заслуживает этого, но и Агробизнес – тоже. Там собраны хорошие футболисты и тренерский штаб. Им может быть труднее завоевать эту путевку, но если они хорошо проведут зимние сборы – смогут войти в топ-4.

– Было много слухов о твоем трансфере. Была информация, что интересуются тобой клубы Украинской Премьер-лиги. Очень часто фигурировала луганская Заря. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

– Да, я могу подтвердить. Две команды из УПЛ выходили на прямую, но, повторюсь, к тому времени мы уже конкретно вели разговоры с представителями Буковины. Я уже тогда переговорил с Сергеем Юрьевичем Шищенко и дал слово, что больше ни с кем не буду вести переговоры. Я поблагодарил за интерес и сказал, что уже договорился с Буковиной.

– Давай раскроем секрет, какие клубы из УПЛ проявляли к тебе интерес?

– Да, если оно уже не сложилось, то давайте я не буду называть. Был один клуб из топ-7 УПЛ и один клуб из топ-10.

– Буковина – амбициозный проект. Сергей Шищенко возглавил эту команду летом, а за ним пришли немало футболистов из УПЛ. Многие отмечают, что по уровню игры Буковина – команда УПЛ. Какие цели лично ты ставишь перед собой в расположении черновицкой команды?

– Сергей Юрьевич провел безумную работу. Можно сказать, что команда сразу «поперла» и уже добилась таких результатов. Личные цели? Хочу забить как можно больше и стать лучшим бомбардиром чемпионата. Хочу стать чемпионом Первой лиги Украины. Думаю, Буковина тоже ставит перед собой такие цели.

– В этом сезоне вы можете сразиться за еще один трофей – речь о Кубке Украины. Буковина сейчас пробилась в 1/4 финала, где встретится с черкасским ЛНЗ. Есть ли шансы у вашей команды на трофей, учитывая, что большинство команд из УПЛ уже вылетели из розыгрыша турнира?

– Жребий мог быть совсем другим для Буковины. Еще одно преимущество ЛНЗ состоит в том, что они уже войдут во вторую часть сезона, проведя тур или два в УПЛ перед нашим матчем. Но я не думаю, что победить ЛНЗ невозможно. Буковина в нынешнем сезоне еще не проигрывала. ЛНЗ – очень хороший соперник, но я считаю, что игра будет на равных и кто-нибудь может победить.

– Ты уже имел какие-то разговоры с Сергеем Шищенко, знакомился с командой? Состоятся ли эти моменты уже после выхода из отпуска?

– Да, с Сергеем Юрьевичем я говорил. И перед подписанием контракта и когда уже подписал. Он позвонил и приветствовал, мы немного переговорили. Встретимся уже на зимнем собрании. А с ребятами... Конечно, кого-то знаю, с кем-то общался, с кем-то – пересекался на футбольных полях. Я не думаю, что будут какие-то проблемы с вливанием в коллектив. Считаю, неделю-две и можно уже спокойнее работать, – сказал Максим.