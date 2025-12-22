Тренер Чернигова: «Кубок? История, которая, возможно, пишется раз в жизни»

Главный тренер и спортивный директор ФК «Чернигов» Валерий Черный поделился впечатлениями от пути команды в Кубке Украины, где она уже дошла до четвертьфинала и весной сыграет там с «Фениксом-Мариуполем».

– Выход в 1/4 финала Кубка Украины – это очень большое достижение как для команды, так и для всего Чернигова. Как вы оцените эти матчи, если смотреть на них более холодно и аналитически?

– Кубок – это совсем другая история. Это матчи, в которых либо выигрываешь, либо проигрываешь и прекращаешь участие. Для нашего клуба это очень интересная и топовая история. После реформирования Кубка многие команды получили шанс дойти до определенных стадий. Мы уже дошли до четвертьфинала, получили соперника из нашей лиги, с которым, я думаю, сможем побороться. Если мы уже здесь, то хотим идти дальше. Нужно четко разделять: Кубок – это Кубок, чемпионат – это чемпионат. В каждом из этих турниров у нас свои задачи.

– Весной команда примет «Феникс-Мариуполь» в четвертьфинале Кубка Украины. Это большое событие для клуба и города. Как сохранить психологический фокус до весны и не выгореть заранее?

– Выгореть здесь, в принципе, возможно. Насколько я знаю, на такой стадии в нашей команде раньше играли лишь двое футболистов, поэтому это новый вызов и новые ожидания. Вы же видели, как ребята смотрели жеребьевку – я думаю, они мечтают попасть в полуфинал. Это история, которая, возможно, пишется один раз в жизни. Я надеюсь, что наш клуб будет развиваться и когда-нибудь дойдет до финала, а, возможно, и выиграет его. Но сейчас эта история продолжается, и я не думаю, что может быть какое-то выгорание. Напротив – эмоции с приближением к этому матчу только будут расти.

Ранее Валерий Черный подвел краткий итог первой части чемпионата и рассказал о трансферных планах клуба.