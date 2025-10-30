Агротех Тышковка

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Агротех – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Кубка Украины

Матч начнется 30 октября в 12:00 по Киеву

Феникс-Мариуполь

В четверг, 30 октября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины между «Агротехом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Агротех

В настоящее время любительский коллектив выступает в трех турнирах – в Кубке Украины, Чемпионате Украины среди любителей и чемпионате Кировоградской области. В последнем из перечисленных соревнований клуб досрочно стал победителем еще в сентябре, а в любительской лиге пока идет на 2-м месте. После 6 игр тишковцы имели на счету 15 баллов и отставали от лидера на 2 очка, имея 1 игру в запасе.

В 1/32 финала Кубка Украины «Агротех» по пенальти выбил «Эпицентр», а в 1/16 таким же образом одолел одесский «Черноморец».

Феникс-Мариуполь

Сейчас коллектив переживает далеко не лучший период. После 13 туров Первой лиги мариупольцы имеют на счету только 9 очков, позволяющих им находиться в зоне переходных игр, на 14-й строчке. Расстояние от безопасного 12-го места на данный момент составляет уже 3 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Феникс» 2:1 обыграл «Ужгород» на стадии 1/32 финала и в серии пенальти следующего раунда турнира одолел запорожский «Металлург».

Личные встречи

Клубы ни разу не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Феникса-Мариуполя» продолжается уже 7 игр подряд.
  • «Феникс» не отмечается забитым голом уже в 5-х матчах подряд.
  • «Агротех» забил 20 голов за 6 игр Любительского чемпионата Украины – лучший результат среди всех команд 2-й группы.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.77.

30 октября 2025 -
12:00
Феникс-Мариуполь
Тотал менее 2.5 1.77
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Агротех Тишковка Кубок Украины по футболу Феникс-Мариуполь
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
