Ювентус в дерби потерял очки против Торино. Безголевой день в Серии А
«Зебры» сыграли в сухую ничью с «быками»
8 ноября на Альянц Стедиум прошел матч 11-го тура Серии А Италии, в котором «Ювентус» сыграл с «Торино».
Встреча в матче завершилась вничью – 0:0. Эта ничья позволила «Ювентусу» подняться на пятое место в Серии А, команда имеет в активе 19 очков.
Эта ничья продолжила безголевой игровой день в Серии А, ведь в матчах «Комо» – «Кальяри» и «Лечче» – «Верона» были зафиксированы также нулевые ничьи.
Серия А. 11-й тур, 8 ноября
Ювентус – Торино – 0:0
«Ювентус»: Ди Грегорио, Калулу, Ругани (Гатти, 46), Камбьязо, Копмейнерс, Тюрам-Юльен, Локателли (Аджич, 86), МакКенни, Влахович (Дэвид, 65), Йылдыз (Опенда, 84), Консейсау (Жегрова, 65)
Комо – Кальяри – 0:0
Лечче – Верона – 0:0
