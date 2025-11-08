Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус в дерби потерял очки против Торино. Безголевой день в Серии А
Чемпионат Италии
Ювентус
08.11.2025 19:00 – FT 0 : 0
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 ноября 2025, 21:02 | Обновлено 08 ноября 2025, 21:59
99
1

Ювентус в дерби потерял очки против Торино. Безголевой день в Серии А

«Зебры» сыграли в сухую ничью с «быками»

08 ноября 2025, 21:02 | Обновлено 08 ноября 2025, 21:59
99
1 Comments
Ювентус в дерби потерял очки против Торино. Безголевой день в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Торино

«Зебры» сыграли в сухую ничью с «быками»8 ноября на Альянц Стедиум прошел матч 11-го тура Серии А Италии, в котором «Ювентус» сыграл с «Торино».

Встреча в матче завершилась вничью – 0:0. Эта ничья позволила «Ювентусу» подняться на пятое место в Серии А, команда имеет в активе 19 очков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта ничья продолжила безголевой игровой день в Серии А, ведь в матчах «Комо» – «Кальяри» и «Лечче» – «Верона» были зафиксированы также нулевые ничьи.

Серия А. 11-й тур, 8 ноября

Ювентус – Торино – 0:0

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калулу, Ругани (Гатти, 46), Камбьязо, Копмейнерс, Тюрам-Юльен, Локателли (Аджич, 86), МакКенни, Влахович (Дэвид, 65), Йылдыз (Опенда, 84), Консейсау (Жегрова, 65)

Комо – Кальяри – 0:0

Лечче – Верона – 0:0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СЕРІЇ А

По теме:
Парма – Милан. Прогноз и анонс на матч емпионата Италии
Матч, который стоит забыть. Легионер сборной Украины был удален с поля
Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Торино - Аталанта Комо Кальяри Лечче Верона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
Футбол | 08 ноября 2025, 20:31 0
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола
Карпаты – Кривбасс – 1:0. Красная для Кемкина и мяч Бруниньо. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ 2025/26

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08 ноября 2025, 16:45 5
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ

Мбемо снова забил, но этого не хватило для успеха МЮ

Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Футбол | 08.11.2025, 12:27
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
Футбол | 08.11.2025, 06:22
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08.11.2025, 08:34
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
ух ти, в заголовку статті якась нова команда в італійській лізі - Торніо ))). 
Ответить
+1
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 9
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем