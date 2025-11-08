Ювентус в дерби потерял очки против Торино. Безголевой день в Серии А

«Зебры» сыграли в сухую ничью с «быками»8 ноября на Альянц Стедиум прошел матч 11-го тура Серии А Италии, в котором «Ювентус» сыграл с «Торино».

Встреча в матче завершилась вничью – 0:0. Эта ничья позволила «Ювентусу» подняться на пятое место в Серии А, команда имеет в активе 19 очков.

Эта ничья продолжила безголевой игровой день в Серии А, ведь в матчах «Комо» – «Кальяри» и «Лечче» – «Верона» были зафиксированы также нулевые ничьи.

Серия А. 11-й тур, 8 ноября

Ювентус – Торино – 0:0



«Ювентус»: Ди Грегорио, Калулу, Ругани (Гатти, 46), Камбьязо, Копмейнерс, Тюрам-Юльен, Локателли (Аджич, 86), МакКенни, Влахович (Дэвид, 65), Йылдыз (Опенда, 84), Консейсау (Жегрова, 65)

Комо – Кальяри – 0:0

Лечче – Верона – 0:0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СЕРІЇ А