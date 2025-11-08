8 ноября на Альянц Стэдиум пройдет матч 11-го тура Серии А Италии, в котором Ювентус встретится с Торино. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в последнее время часто меняет наставников. Причем пока что никто из преемников не сровнялся с Аллегри, которого снимали, не дожидаясь конца позапрошлого сезона, сразу после завоеванного кубка Италиии, когда было понятно, что точно останутся и в чемпионате на третьей позиции. Приглашенный после этого Тиаго Мотта напрочь разочаровал и не продержался и года. Но и в актив Тудора можно занести разве что финиш прошлой весной на четвертой позиции. Вот только в новом сезоне быстро все разладилось, и Игора уволили.

Сама отставка хорвата, так уж получилось, принесла первую победу, первую за девять матчей - 3:1 с Удинезе. Потом уже появился полноценный новый наставник, Спаллетти. Лучано выиграл дебютный поединок, с Кремонезе - но только 2:1. А потом, быстро дома пропустив, ограничились только тем, что оформили 1:1 со Спортингом в Лиге чемпионов.

Торино

Клуб не лишен амбиций - иначе не могло быть при столь славной, пусть и явно трагичной, истории. Но никак не получается очень давно даже просто вернуться в еврокубки. Ничего не изменилось и в прошлом сезоне - тогда набрали всего 44 очка, став лишь одиннадцатыми в итоговой турнирной таблице.

Сейчас в Турин перебрался Марко Барони. Но при этом тоже толком не получилось как-то прибавить, по крайней мере, на старте: сейчас поровну побед и поражений - по три. С другой стороны, вот уже пять раз получается не проигрывать, и в том числе выиграли у действующего чемпиона - Наполи.

Статистика личных встреч

В последний раз Торино выигрывал в дерби аж в 2016-м году. Но при этом дважды в трех крайних очных поединках с соседом-грандом он сумел свести к ничьим.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом принимающую команду. Вряд ли Влахович и компания допустят вторую осечку кряду - ставим на то, что они обыграют соседа с форой -1 гол (коэффициент - 1,87).