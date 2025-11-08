Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
08.11.2025 19:00 - : -
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 ноября 2025, 08:58 | Обновлено 08 ноября 2025, 08:59
67
0

Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

08 ноября 2025, 08:58 | Обновлено 08 ноября 2025, 08:59
67
0
Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября на Альянц Стэдиум пройдет матч 11-го тура Серии А Италии, в котором Ювентус встретится с Торино. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в последнее время часто меняет наставников. Причем пока что никто из преемников не сровнялся с Аллегри, которого снимали, не дожидаясь конца позапрошлого сезона, сразу после завоеванного кубка Италиии, когда было понятно, что точно останутся и в чемпионате на третьей позиции. Приглашенный после этого Тиаго Мотта напрочь разочаровал и не продержался и года. Но и в актив Тудора можно занести разве что финиш прошлой весной на четвертой позиции. Вот только в новом сезоне быстро все разладилось, и Игора уволили.

Сама отставка хорвата, так уж получилось, принесла первую победу, первую за девять матчей - 3:1 с Удинезе. Потом уже появился полноценный новый наставник, Спаллетти. Лучано выиграл дебютный поединок, с Кремонезе - но только 2:1. А потом, быстро дома пропустив, ограничились только тем, что оформили 1:1 со Спортингом в Лиге чемпионов.

Торино

Клуб не лишен амбиций - иначе не могло быть при столь славной, пусть и явно трагичной, истории. Но никак не получается очень давно даже просто вернуться в еврокубки. Ничего не изменилось и в прошлом сезоне - тогда набрали всего 44 очка, став лишь одиннадцатыми в итоговой турнирной таблице.

Сейчас в Турин перебрался Марко Барони. Но при этом тоже толком не получилось как-то прибавить, по крайней мере, на старте: сейчас поровну побед и поражений - по три. С другой стороны, вот уже пять раз получается не проигрывать, и в том числе выиграли у действующего чемпиона - Наполи.

Статистика личных встреч

В последний раз Торино выигрывал в дерби аж в 2016-м году. Но при этом дважды в трех крайних очных поединках с соседом-грандом он сумел свести к ничьим.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом принимающую команду. Вряд ли Влахович и компания допустят вторую осечку кряду - ставим на то, что они обыграют соседа с форой -1 гол (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
8 ноября 2025 -
19:00
Торино
Фора Ювентуса (-1) 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Парма – Милан. Прогноз и анонс на чемпионат Италии
Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ювентус Торино Ювентус - Торино Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Футбол | 07 ноября 2025, 13:21 20
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины

Вместо Батагова и Бражко вызваны Михавко и Назарина

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 0
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Футбол | 08.11.2025, 08:39
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Футбол | 07.11.2025, 18:31
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Футбол | 08.11.2025, 09:22
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Сергей НАГОРНЯК: «Давайте говорить откровенно. Какой-то коллапс происходит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 06:01 13
Теннис
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем