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Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
29.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 января 2025, 07:15 |
93
0

Спортинг – Болонья – 1:1. Львы спаслись и прошли дальше. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 07:15 |
93
0
Спортинг – Болонья – 1:1. Львы спаслись и прошли дальше. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Львы сравняли только на 77-й минуте благодаря голу Конрада Хардера. Это одно очко позволило португальскому коллективу выйти в плей-офф соревнований.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Спортинг (Португалия) – Болонья (Италия) – 1:1

Голы: Хардер, 77 – Побега, 21

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Хардер (Спортинг Лиссабон).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Болонья).
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Томмазо Побега Болонья Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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