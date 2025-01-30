Спортинг Лиссабон

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Львы сравняли только на 77-й минуте благодаря голу Конрада Хардера. Это одно очко позволило португальскому коллективу выйти в плей-офф соревнований.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Спортинг (Португалия) – Болонья (Италия) – 1:1

Голы: Хардер, 77 – Побега, 21

Видеообзор матча: