Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 29 января. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 января в 22:00 видеотрансляции матчей 9-го тура Лиги чемпионов
Вечером 29 января проходят поединки 8-го тура Лиги чемпионов.
Смотрите видеотрансляцию 18 матчей игрового дня.
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⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января
- 22:00. Астон Вилла – Селтик
- 22:00. Бавария – Слован Братислава
- 22:00. Байер – Спарта Прага
- 22:00. Барселона – Аталанта
- 22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер
- 22:00. Брест – Реал Мадрид
- 22:00. Динамо Загреб – Милан
- 22:00. Жирона – Арсенал
- 22:00. РБ Зальцбург – Атлетико Мадрид
- 22:00. Интер – Монако
- 22:00. Лилль – Фейенорд
- 22:00. Манчестер Сити – Брюгге
- 22:00. ПСВ – Ливерпуль
- 22:00. Спортинг – Болонья
- 22:00. Штурм – РБ Лейпциг
- 22:00. Штутгарт – ПСЖ
- 22:00. Ювентус – Бенфика
- 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
22:00. Астон Вилла – Селтик
22:00. Бавария – Слован Братислава
22:00. Байер – Спарта Прага
22:00. Барселона – Аталанта
22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер
22:00. Брест – Реал Мадрид
22:00. Динамо Загреб – Милан
22:00. Жирона – Арсенал
22:00. РБ Зальцбург – Атлетико Мадрид
22:00. Интер – Монако
22:00. Лилль – Фейенорд
22:00. Манчестер Сити – Брюгге
22:00. ПСВ – Ливерпуль
22:00. Спортинг – Болонья
22:00. Штурм – РБ Лейпциг
22:00. Штутгарт – ПСЖ
22:00. Ювентус – Бенфика
22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда
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