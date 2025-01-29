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Лига Чемпионов
Астон Вилла
29.01.2025 22:00 - : -
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2025, 15:35 | Обновлено 29 января 2025, 15:44
68
0

Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 29 января. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 января в 22:00 видеотрансляции матчей 9-го тура Лиги чемпионов

29 января 2025, 15:35 | Обновлено 29 января 2025, 15:44
68
0
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 29 января. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 января проходят поединки 8-го тура Лиги чемпионов.

Смотрите видеотрансляцию 18 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января

  • 22:00. Астон Вилла – Селтик
  • 22:00. Бавария – Слован Братислава
  • 22:00. Байер – Спарта Прага
  • 22:00. Барселона – Аталанта
  • 22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер
  • 22:00. Брест – Реал Мадрид
  • 22:00. Динамо Загреб – Милан
  • 22:00. Жирона – Арсенал
  • 22:00. РБ Зальцбург – Атлетико Мадрид
  • 22:00. Интер – Монако
  • 22:00. Лилль – Фейенорд
  • 22:00. Манчестер Сити – Брюгге
  • 22:00. ПСВ – Ливерпуль
  • 22:00. Спортинг – Болонья
  • 22:00. Штурм – РБ Лейпциг
  • 22:00. Штутгарт – ПСЖ
  • 22:00. Ювентус – Бенфика
  • 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

22:00. Астон Вилла – Селтик

22:00. Бавария – Слован Братислава

22:00. Байер – Спарта Прага

22:00. Барселона – Аталанта

22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер

22:00. Брест – Реал Мадрид

22:00. Динамо Загреб – Милан

22:00. Жирона – Арсенал

22:00. РБ Зальцбург – Атлетико Мадрид

22:00. Интер – Монако

22:00. Лилль – Фейенорд

22:00. Манчестер Сити – Брюгге

22:00. ПСВ – Ливерпуль

22:00. Спортинг – Болонья

22:00. Штурм – РБ Лейпциг

22:00. Штутгарт – ПСЖ

22:00. Ювентус – Бенфика

22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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