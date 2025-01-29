Таблица и анонс дня Лиги чемпионов. Шахтер имеет микроскопические шансы

Вечером 29 января одновременно пройдут все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды.

Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде сыграет выездной матч против Боруссии Д.

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В турнирной таблице Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очко из 21), второй идет Барселона (18). Эти две команды гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 18 команд:

Ливерпуль (21 очко), Барселона (18) – уже в 1/8 финала

Арсенал, Интер (16), Атлетико, Милан (по 15), Аталанта (14)

Байер, Астон Вилла, Монако, Фейеноорд, Лилль, Брест (по 13)

Боруссия Д, Бавария, Реал Мадрид, Ювентус, Селтик (по 12)

Шансы на попадание в топ-24 сохраняют:

ПСВ, Брюгге (по 11)

Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт (по 10)

Манчестер Сити, Динамо Загреб (по 8)

Шахтер Донецк (7)

Шахтер с 7 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ (разница мячей 7–13). Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах (Штутгарт имеет разницу мячей 12–13).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Пока за бортом плей-офф остается английский клуб-гранд Манчестер Сити с 8 очками (25-е место), но имеет шанс спасти евросезон в случае победы над Брюгге в последнем туре.

У Шахтера остались микроскопические шансы на выход в плей-офф

Для этого команде Марино Пушича нужно на выезде побеждать Боруссию Д с крупным счетом.

А также надеяться на разгромное поражение одного из конкурентов (Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт) плюс потерю очков от Ман Сити и Динамо Загреб.

Например, горняков устроит следующий сценарий:

Победа Шахтера над Боруссией Д (3:0)

Проигрыш Штутгарта в игре с ПСЖ (0:3)

Невыигрыш Ман Сити в поединке с Брюгге

Потеря очков Динамо Загреб в матче с Миланом

Шансы на такой расклад крайне минимальны и оцениваются в считанные доли процента.

⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января

22:00. Астон Вилла – Селтик

22:00. Бавария – Слован Братислава

22:00. Байер – Спарта Прага

22:00. Барселона – Аталанта

22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер

22:00. Брест – Реал Мадрид

22:00. Динамо Загреб – Милан

22:00. Жирона – Арсенал

22:00. РБ Зальцбург – Атлетико Мадрид

22:00. Интер – Монако

22:00. Лилль – Фейенорд

22:00. Манчестер Сити – Брюгге

22:00. ПСВ – Ливерпуль

22:00. Спортинг – Болонья

22:00. Штурм – РБ Лейпциг

22:00. Штутгарт – ПСЖ

22:00. Ювентус – Бенфика

22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда

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