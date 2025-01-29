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Лига чемпионов
29 января 2025, 12:00 | Обновлено 29 января 2025, 12:28
934
11

Таблица и анонс дня Лиги чемпионов. Шахтер имеет микроскопические шансы

Горнякам нужна крупная победа над Боруссией Д плюс неудачи конкурентов

29 января 2025, 12:00 | Обновлено 29 января 2025, 12:28
934
11
Таблица и анонс дня Лиги чемпионов. Шахтер имеет микроскопические шансы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 января одновременно пройдут все 18 матчей последнего 8-го тура Лиги чемпионов. Борьбу за трофей продолжат лучшие 24 команды.

Донецкий Шахтер в немецком Дортмунде сыграет выездной матч против Боруссии Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице Ливерпуль удерживает лидерство с 7 победами подряд (21 очко из 21), второй идет Барселона (18). Эти две команды гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 18 команд:

  • Ливерпуль (21 очко), Барселона (18) – уже в 1/8 финала
  • Арсенал, Интер (16), Атлетико, Милан (по 15), Аталанта (14)
  • Байер, Астон Вилла, Монако, Фейеноорд, Лилль, Брест (по 13)
  • Боруссия Д, Бавария, Реал Мадрид, Ювентус, Селтик (по 12)

Шансы на попадание в топ-24 сохраняют:

  • ПСВ, Брюгге (по 11)
  • Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт (по 10)
  • Манчестер Сити, Динамо Загреб (по 8)
  • Шахтер Донецк (7)

Шахтер с 7 очками занимает 27-е место в турнирной таблице ЛЧ (разница мячей 7–13). Проходная зона топ-24 заканчивается на 10 баллах (Штутгарт имеет разницу мячей 12–13).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Пока за бортом плей-офф остается английский клуб-гранд Манчестер Сити с 8 очками (25-е место), но имеет шанс спасти евросезон в случае победы над Брюгге в последнем туре.

У Шахтера остались микроскопические шансы на выход в плей-офф

Для этого команде Марино Пушича нужно на выезде побеждать Боруссию Д с крупным счетом.

А также надеяться на разгромное поражение одного из конкурентов (Бенфика, ПСЖ, Спортинг, Штутгарт) плюс потерю очков от Ман Сити и Динамо Загреб.

Например, горняков устроит следующий сценарий:

  • Победа Шахтера над Боруссией Д (3:0)
  • Проигрыш Штутгарта в игре с ПСЖ (0:3)
  • Невыигрыш Ман Сити в поединке с Брюгге
  • Потеря очков Динамо Загреб в матче с Миланом

Шансы на такой расклад крайне минимальны и оцениваются в считанные доли процента.

⚽️ Лига чемпионов. 8-й тур, 29 января

  • 22:00. Астон Вилла – Селтик
  • 22:00. Бавария – Слован Братислава
  • 22:00. Байер – Спарта Прага
  • 22:00. Барселона – Аталанта
  • 22:00. Боруссия Дортмунд – Шахтер
  • 22:00. Брест – Реал Мадрид
  • 22:00. Динамо Загреб – Милан
  • 22:00. Жирона – Арсенал
  • 22:00. РБ Зальцбург – Атлетико Мадрид
  • 22:00. Интер – Монако
  • 22:00. Лилль – Фейенорд
  • 22:00. Манчестер Сити – Брюгге
  • 22:00. ПСВ – Ливерпуль
  • 22:00. Спортинг – Болонья
  • 22:00. Штурм – РБ Лейпциг
  • 22:00. Штутгарт – ПСЖ
  • 22:00. Ювентус – Бенфика
  • 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 7 7 0 0 15 - 2 21
2 Барселона 7 6 0 1 26 - 11 18
3 Арсенал 7 5 1 1 14 - 2 16
4 Интер Милан 7 5 1 1 8 - 1 16
5 Атлетико Мадрид 7 5 0 2 16 - 11 15
6 Милан 7 5 0 2 13 - 9 15
7 Аталанта 7 4 2 1 18 - 4 14
8 Байер 7 4 1 2 13 - 7 13
9 Астон Вилла 7 4 1 2 9 - 4 13
10 Монако 7 4 1 2 13 - 10 13
11 Фейеноорд 7 4 1 2 17 - 15 13
12 Лилль 7 4 1 2 11 - 9 13
13 Брест 7 4 1 2 10 - 8 13
14 Боруссия Д 7 4 0 3 19 - 11 12
15 Бавария 7 4 0 3 17 - 11 12
16 Реал Мадрид 7 4 0 3 17 - 12 12
17 Ювентус 7 3 3 1 9 - 5 12
18 Селтик 7 3 3 1 11 - 10 12
19 ПСВ Эйндховен 7 3 2 2 13 - 10 11
20 Брюгге 7 3 2 2 6 - 8 11
21 Бенфика 7 3 1 3 14 - 12 10
22 ПСЖ 7 3 1 3 10 - 8 10
23 Спортинг Лиссабон 7 3 1 3 12 - 11 10
24 Штутгарт 7 3 1 3 12 - 13 10
25 Манчестер Сити 7 2 2 3 15 - 13 8
26 Динамо Загреб 7 2 2 3 10 - 18 8
27 Шахтер Донецк 7 2 1 4 7 - 13 7
28 Болонья 7 1 2 4 3 - 8 5
29 Спарта Прага 7 1 1 5 7 - 19 4
30 РБ Лейпциг 7 1 0 6 8 - 14 3
31 Жирона 7 1 0 6 4 - 11 3
32 Црвена Звезда 7 1 0 6 12 - 22 3
33 Штурм Грац 7 1 0 6 4 - 14 3
34 РБ Зальцбург 7 1 0 6 4 - 23 3
35 Слован Братислава 7 0 0 7 6 - 24 0
36 Янг Бойз 7 0 0 7 3 - 23 0
Полная таблица

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Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Шахтер Донецк Штутгарт Ювентус Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Монако Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Болонья Аталанта Црвена Звезда Атлетико Мадрид Слован Братислава Штурм Грац ПСВ Милан Селтик Динамо Загреб Янг Бойз Жирона Брест (Франция) Интер Милан Спортинг Лиссабон Спарта Прага Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити РБ Лейпциг РБ Зальцбург Фейеноорд ПСЖ Боруссия Д - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Андрій Заліщук
Шансів нема уже, потрібно було не тупить і обігрувати ПСВ з Болонью
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+1
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serhiy
Під мікроскопом кроти -амеба !!!
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0
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vazazh
Які шанси? По-перше Дортмунд може зачепитися за 8, тому буде  одну калитку. По-друге Сити не збирається віддатися Брюге. Тому - без шансів ШД.
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0
Strontium
Никаких шансов нет. Выиграть 4:0   Шахтёр не сможет, а Штутгарт  имеет лучшую разницу. Главное - участие.
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0
ivankondrat96
Буде цікава битва Лілля та Феєнорда. Лобова битва за 1/8. У переможця хороші шанси опинитися у вісімці
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0
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pol-55
Скоріше примарні шанси.
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-1
Fitness.sports
С пятого места по 18 включительно разница три очка.
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-1
Fitness.sports
На проход Я бы даже не смотрел, а вот любые очки в корзину хорошо бы.
Стоит обратить внимание ещё на один момент, Боруссия Дортмунд 2 команда по забиваемости после Барселоны в ЛЧ. Поэтому многое зависит от обороны Шахты.
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-1
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