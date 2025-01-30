29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк с Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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За первые пять минут дубль оформил Морган Роджерс. В первом же тайме шотландский коллектив сравнял – на 36-й и 38-й мяч забил Адам Ида. А во втором тайме за Виллу отличились Олли Уоткинс и снова Роджерс, который положил хет-трик.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Астон Вилла (Англия) – Селтик (Шотландия) – 4:2

Голы: Роджерс, 3, 5, 90+1, Уоткинс, 60 – Ида, 36, 38

Видеообзор матча: