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Лига Чемпионов
Астон Вилла
29.01.2025 22:00 – FT 4 : 2
Селтик
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Лига чемпионов
30 января 2025, 03:09 |
49
0

Астон Вилла – Селтик – 4:2. Самый недооцененный матч вечера. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25

30 января 2025, 03:09 |
49
0
Астон Вилла – Селтик – 4:2. Самый недооцененный матч вечера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января состоялся матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и Селтик.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк с Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За первые пять минут дубль оформил Морган Роджерс. В первом же тайме шотландский коллектив сравнял – на 36-й и 38-й мяч забил Адам Ида. А во втором тайме за Виллу отличились Олли Уоткинс и снова Роджерс, который положил хет-трик.

Лига чемпионов 2024/25. 8-й тур, 29 января

Астон Вилла (Англия) – Селтик (Шотландия) – 4:2

Голы: Роджерс, 3, 5, 90+1, Уоткинс, 60 – Ида, 36, 38

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Селтик).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Айда (Селтик).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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