«Это однозначно». Шаран высказался о слухах про возвращение в Александрию

Украинский специалист Владимир шаран прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера «Александрии» уже зимой.

– Наши коллеги из других изданий пишут, что вы якобы можете возглавить основную команду «Александии». Это правда или неправда?

– Я тренирую «Александрию-2». Что ваши коллеги говорят – бред. Я готовлю вторую команду «Александрии» к третьему кругу.

Сегодня я разговаривал с руководством. Нестеренко работает с командой и готовит ее к оставшемуся чемпионату, это однозначно, здесь вопросов нет. У меня даже мыслей таких не было, меня взяли Сергей Анатольевич и Иван Сергеевич Кузьменко на работу, я очень благодарен им. Я работаю с молодыми ребятами, для меня это основное.

С 2025 года Владимир Шаран работает со второй командой «Александрии». Коучем основной команды является Кирилл Нестеренко.