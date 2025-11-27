«Это однозначно». Шаран высказался о слухах про возвращение в Александрию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 17:30 | Обновлено 27 ноября 2025, 17:46
Владимир Шаран продолжит работать со второй командой

ФК Александрия. Владимир Шаран

Украинский специалист Владимир шаран прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера «Александрии» уже зимой.

– Наши коллеги из других изданий пишут, что вы якобы можете возглавить основную команду «Александии». Это правда или неправда?

– Я тренирую «Александрию-2». Что ваши коллеги говорят – бред. Я готовлю вторую команду «Александрии» к третьему кругу.

Сегодня я разговаривал с руководством. Нестеренко работает с командой и готовит ее к оставшемуся чемпионату, это однозначно, здесь вопросов нет. У меня даже мыслей таких не было, меня взяли Сергей Анатольевич и Иван Сергеевич Кузьменко на работу, я очень благодарен им. Я работаю с молодыми ребятами, для меня это основное.

С 2025 года Владимир Шаран работает со второй командой «Александрии». Коучем основной команды является Кирилл Нестеренко.

Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу назначение тренера Александрия Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко Александрия-2
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
