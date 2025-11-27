Вице-чемпион УПЛ сменит тренера. Известно, кто будет новым коучем
«Александрию» возглавит Владимир Шаран
Украинский специалист Кирилл Нестеренко в ближайшее время покинет «Александрию». Об этом сообщает UA-Football.
По информации источника, 33-летний специалист покинет команду. Уже в зимнюю паузу ее подберет 54-летний коуч Владимир Шаран, работавший с «Александрией» в период с 2013 по 2021 год, а с 2025 года работающий с дублем.
Нестеренко, таки образом, проработает в «Александрии» всего полгода – летом он заменил у руля команды ушедшего Руслана Ротаня.
В прошлом сезоне «Александрия» завоевала серебро Украинской Премьер-лиги. Сейчас команда располагается на 14-м месте с 10 очками.
Ранее сообщалось о том, что «Александрию» покинул Тео Ндика.
