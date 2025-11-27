Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-чемпион УПЛ сменит тренера. Известно, кто будет новым коучем
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 16:05 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:54
2752
1

Вице-чемпион УПЛ сменит тренера. Известно, кто будет новым коучем

«Александрию» возглавит Владимир Шаран

27 ноября 2025, 16:05 | Обновлено 27 ноября 2025, 16:54
2752
1 Comments
Вице-чемпион УПЛ сменит тренера. Известно, кто будет новым коучем
ФК Александрия. Владимир Шаран

Украинский специалист Кирилл Нестеренко в ближайшее время покинет «Александрию». Об этом сообщает UA-Football.

По информации источника, 33-летний специалист покинет команду. Уже в зимнюю паузу ее подберет 54-летний коуч Владимир Шаран, работавший с «Александрией» в период с 2013 по 2021 год, а с 2025 года работающий с дублем.

Нестеренко, таки образом, проработает в «Александрии» всего полгода – летом он заменил у руля команды ушедшего Руслана Ротаня.

В прошлом сезоне «Александрия» завоевала серебро Украинской Премьер-лиги. Сейчас команда располагается на 14-м месте с 10 очками.

Ранее сообщалось о том, что «Александрию» покинул Тео Ндика.

По теме:
ФОТО. Брендинг Металлиста 1925: Верьте так, как харьковчане верят в Харьков
Игрок Шахтера: «Динамо? Приятно сейчас смотреть таблицу УПЛ»
ВИДЕО. УАФ оценила гол Шахтера и моменты в матче Динамо с Колосом
Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Шаран Кирилл Нестеренко отставка назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: UA-Football
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Футбол | 27 ноября 2025, 08:55 3
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное
Месси достиг соглашения о возвращении в Европу. Произошло непредвиденное

Аргентинец мог вернуться в «Барселону»

Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Футбол | 27 ноября 2025, 06:55 0
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба

Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса

Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Экс-игрок Динамо: Футболистам киевлян пора уже позаботиться о своем имидже
Футбол | 27.11.2025, 17:03
Экс-игрок Динамо: Футболистам киевлян пора уже позаботиться о своем имидже
Экс-игрок Динамо: Футболистам киевлян пора уже позаботиться о своем имидже
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 27.11.2025, 13:16
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шемрок Роверс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dexter
👍👍👍
Ответить
0
Популярные новости
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 6
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
Один из лучших боксеров мира выбрал бойца, который превосходит сейчас Усика
26.11.2025, 05:42
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем