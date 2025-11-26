ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с легионером

Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества с французским защитником Тео Ндикой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Тео за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт между Александрией и Ндикой расторгнут по взаимному согласию сторон. О финансовых аспектах прекращения сотрудничества ничего не известно.

Тео дебютировал за «Александрию» 1 марта 2025 года в выездном матче против донецкого «Шахтера» (0:3). В общем, в чемпионате провел 12 матчей, отличившись одним забитым голом. Также 2 матча провел в Кубке Украины. Еще 2 матча за «горожан» сыграл в Лиге конференций УЕФА.