Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с легионером
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 17:56 |
1216
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с легионером

Тео Ндика покинул расположение «Александрии»

26 ноября 2025, 17:56 |
1216
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с легионером
ФК Александрия. Тео Ндика

Александрия официально объявила о прекращении сотрудничества с французским защитником Тео Ндикой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Тео за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт между Александрией и Ндикой расторгнут по взаимному согласию сторон. О финансовых аспектах прекращения сотрудничества ничего не известно.

Тео дебютировал за «Александрию» 1 марта 2025 года в выездном матче против донецкого «Шахтера» (0:3). В общем, в чемпионате провел 12 матчей, отличившись одним забитым голом. Также 2 матча провел в Кубке Украины. Еще 2 матча за «горожан» сыграл в Лиге конференций УЕФА.

По теме:
Екс-лидер клуба УПЛ пояснил, почему ушел в Первую лигу: «Я кайфую»
Много трансферов. Металлист 1925 намерен усилить 4-5 позиций
КАРАВАЕВ: «В Динамо много молодых игроков, не все могут с этим справиться»
Тео Ндика Матам Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом

Скорее всего, им станет Итаума

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 17:08 20
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо

Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»

Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом
Футбол | 26.11.2025, 10:07
Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом
Коуч решил уйти из клуба УПЛ. Все решил разговор с президентом
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26.11.2025, 08:24
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»
Футбол | 26.11.2025, 16:56
Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»
Эксперт: «Хороший жребий для нас. Покажет все про команду Реброва»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Galushka_na_maximalkah
Хороший игрок. Это потеря для АА
Ответить
0
Популярные новости
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
25.11.2025, 16:36 1
Футбол
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 18
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем