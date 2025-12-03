Минус Буяльский и Попов. Динамо рассказало о всех травмированных
Ситуация Ярмоленко, Буяльского, Бражко, Шапаренко и других
Динамо рассказало о ситуации с травмированных перед субботним матчем УПЛ против Кудровки. Те или иные проблемы были или есть сразу у семи ведущих футболистов.
Травмировался капитан «бело-синих» Виталий Буяльский. У него было диагностировано повреждение двух ребер в хрящевой зоне. Денис Попов, вынужденный покинуть футбольное поле на 68-й минуте встречи с Полтавой, получил повреждение в зоне прикрепления ведущих мышц.
Одновременно с этим из лазарета также поступают и положительные новости. Николай Шапаренко и Шола Огундана, которые не могли принять участие в матче против Полтавы, вернулись в общую группу. Они готовятся в привычном режиме к поединку 15-го тура УПЛ против Кудровки.
В пятницу также ожидается возвращение в общую группу киевлян Кристиана Биловара.
Андрей Ярмоленко, который травмировался в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1), набирает форму перед своим возвращением и выполняет беговую работу на тренировках.
Владимир Бражко продолжает свое восстановление от перелома ребра, который он испытал в матче 13-го тура УПЛ против Колоса (1:2).
Динамо, проиграв четыре кряду матча УПЛ, находится на седьмой позиции в таблице и отстает от лидера Шахтера на 11 очков.
