Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус Буяльский и Попов. Динамо рассказало о всех травмированных
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 17:13 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:19
443
0

Минус Буяльский и Попов. Динамо рассказало о всех травмированных

Ситуация Ярмоленко, Буяльского, Бражко, Шапаренко и других

03 декабря 2025, 17:13 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:19
443
0
Минус Буяльский и Попов. Динамо рассказало о всех травмированных
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Динамо рассказало о ситуации с травмированных перед субботним матчем УПЛ против Кудровки. Те или иные проблемы были или есть сразу у семи ведущих футболистов.

Травмировался капитан «бело-синих» Виталий Буяльский. У него было диагностировано повреждение двух ребер в хрящевой зоне. Денис Попов, вынужденный покинуть футбольное поле на 68-й минуте встречи с Полтавой, получил повреждение в зоне прикрепления ведущих мышц.

Одновременно с этим из лазарета также поступают и положительные новости. Николай Шапаренко и Шола Огундана, которые не могли принять участие в матче против Полтавы, вернулись в общую группу. Они готовятся в привычном режиме к поединку 15-го тура УПЛ против Кудровки.

В пятницу также ожидается возвращение в общую группу киевлян Кристиана Биловара.

Андрей Ярмоленко, который травмировался в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1), набирает форму перед своим возвращением и выполняет беговую работу на тренировках.

Владимир Бражко продолжает свое восстановление от перелома ребра, который он испытал в матче 13-го тура УПЛ против Колоса (1:2).

Динамо, проиграв четыре кряду матча УПЛ, находится на седьмой позиции в таблице и отстает от лидера Шахтера на 11 очков.

По теме:
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Заря подпишет африканца и пытается сохранить лидеров
Президент Кудровки: «Я могу только поблагодарить и тренера, и команду»
Динамо Киев Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Владимир Бражко Шола Огундана Кристиан Биловар Денис Попов Николай Шапаренко травма Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03 декабря 2025, 15:50 2
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02 декабря 2025, 17:59 16
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ

Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали

Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 11:11
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
02.12.2025, 07:47 12
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем