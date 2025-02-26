Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть «Интер» Майами.

По информации испанских СМИ, каталонская «Барселона» серьезно рассматривает возвращение аргентинца. Руководство «сине-гранатовых» горит желанием вернуть Месси, планируется, что аргентинец должен открыть новый «Камп-Ноу», который сейчас находится на реконструкции.

Каталонцы рассматривают возвращение аргентинца летом на правах аренды. В будущем аргентинец может занять в «Барселоне» одну из руководящих должностей.

Ранее Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.