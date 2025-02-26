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  4. Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Испания
26 февраля 2025, 00:04 |
1483
0

Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд

«Барселона» может летом арендовать аргентинца

26 февраля 2025, 00:04 |
1483
0
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть «Интер» Майами.

По информации испанских СМИ, каталонская «Барселона» серьезно рассматривает возвращение аргентинца. Руководство «сине-гранатовых» горит желанием вернуть Месси, планируется, что аргентинец должен открыть новый «Камп-Ноу», который сейчас находится на реконструкции.

Каталонцы рассматривают возвращение аргентинца летом на правах аренды. В будущем аргентинец может занять в «Барселоне» одну из руководящих должностей.

Ранее Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.

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Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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