Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух турнирах АТР 250: в Буэнос-Айресе, Марселе и Делрей-Биче.

Из изменений в топ-10: Алекс де Минаур опустил на восьмую позицию, а Даниил Медведев стал шестым. Янник Синнер, которого 15 февраля дисквалифицировали на 3 месяца, остается первой ракеткой. Карлос Алькарас – второй, Александр Зверев – третий.

Победитель соревнований в Марселе Уго Умбер защитил трофей и улучшил три места, поднявшись на 14-ю позицию.

Чемпион в Делрей-Бич Миомир Кецманович поднялся на 14 строчек, серб теперь 42-й.

18-летний Жоау Фонсека, который выиграл первый титул АТР в столице Аргентина, совершил рывок с 99-го на 68-е место.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинских теннисистов, то Александр Овчаренко остался первым номером страны, сохранив место в топ-100 – он 297-й.

Виталий Сачко, Илья Марченко и Вячеслав Белинский немного улучшили позиции.

У Вадима Урсу, Юрия Джавакяна, Эрика Ваншельбойма, Алексея Крутых и Владислава Орлов регресс.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир 2025 лидером остается Янник Синнер. В топ-5 также Александр Зверев, Карлос Алькарас, Новак Джокович и Бен Шелтон.

Гонка на АТР Finals