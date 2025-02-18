Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки
ATP
18 февраля 2025, 02:57 |
39
0

Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки

Из изменений в топ-10: Алекс де Минаур опустился на 8-ю позицию, Даниил Медведев – 6-й

18 февраля 2025, 02:57 |
39
0
Рейтинг АТР. Овчаренко сохранил место в топ-300, крутой прогресс Фонсеки
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на двух турнирах АТР 250: в Буэнос-Айресе, Марселе и Делрей-Биче.

Из изменений в топ-10: Алекс де Минаур опустил на восьмую позицию, а Даниил Медведев стал шестым. Янник Синнер, которого 15 февраля дисквалифицировали на 3 месяца, остается первой ракеткой. Карлос Алькарас – второй, Александр Зверев – третий.

Победитель соревнований в Марселе Уго Умбер защитил трофей и улучшил три места, поднявшись на 14-ю позицию.

Чемпион в Делрей-Бич Миомир Кецманович поднялся на 14 строчек, серб теперь 42-й.

18-летний Жоау Фонсека, который выиграл первый титул АТР в столице Аргентина, совершил рывок с 99-го на 68-е место.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинских теннисистов, то Александр Овчаренко остался первым номером страны, сохранив место в топ-100 – он 297-й.

Виталий Сачко, Илья Марченко и Вячеслав Белинский немного улучшили позиции.

У Вадима Урсу, Юрия Джавакяна, Эрика Ваншельбойма, Алексея Крутых и Владислава Орлов регресс.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый турнир 2025 лидером остается Янник Синнер. В топ-5 также Александр Зверев, Карлос Алькарас, Новак Джокович и Бен Шелтон.

Гонка на АТР Finals

По теме:
ВИДЕО. Миллиметр отделил теннисиста от титула! Этот промах его погубил
Драма в финале Делрей-Бич: испанец подарил титул, упустив 5:2 и 2 матчбола
Он отказался учиться. 18-летний Фонсека заработал $741 тысячу за 2 месяца
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уго Умбер Жоау Фонсека Миомир Кецманович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Футбол | 17 февраля 2025, 10:18 0
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски

Фабиу Силва привлекает внимание каталонского гранда

Рейтинг WTA. Свитолина отдалилась от Костюк, Снигур приближается к топ-100
Теннис | 18 февраля 2025, 02:34 1
Рейтинг WTA. Свитолина отдалилась от Костюк, Снигур приближается к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина отдалилась от Костюк, Снигур приближается к топ-100

Анисимова дебютировала в первой двадцатке, Остапенко возвращает позиции

Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 17.02.2025, 08:13
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
Футбол | 17.02.2025, 23:59
Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
Барселона догнала Реал. Гол Левандовски принес победу каталонцам над Райо
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Бокс | 17.02.2025, 09:13
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
16.02.2025, 00:51 1
Теннис
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем