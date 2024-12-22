«Сезон окончен». Реакция фанатов на травму Саки в матче Пэлас – Арсенал

21 декабря в матче 17-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом», который завершился уверенной победой лондонцев со счетом 1:5, травмировался лидер «Арсенала» Букайо Сака.

На 25-й минуте матча Сака, держа колено, попросил замену и покинул поле. Вместо него на поле вышел Леандро Троссард. В этом сезоне вингер «Арсенала» забил 9 голов и отдал 13 ассистов в 24 матчах.

Тем не менее, фанаты «Арсенала» выразили поддержку своему игроку, надеясь на его быстрое восстановление и возвращение в строй.

Enoch: «Это выглядит плохо, но может быть полезно для «Арсенала», поскольку позволяет изменить стиль нашей игры. Мы слишком предсказуемы для соперников».

Kofi: «Сезон окончен».

Jahangir khan: «Надеюсь, это всего лишь мера предосторожности, и он скоро встанет на ноги».

Horpe: «На самом деле, мне жаль Саку. Его так часто используют впустую. Эта команда продолжит скрывать его гениальность посредственностью! Представьте, что вы находитесь на вершине своей игры сезон за сезоном, и лучшее, что вы можете за это показать, – это Кубок Англии. Боже! Надеюсь, его травма не серьезная».

Josiah leuru: «По крайней мере, его правая нога не так сильно в ней нуждается, как левая... так что я даю ему, вероятно, две недели или чудо, как он обычно и делает».

Byabagamba: «Наступает эра травм для Арсенала! Далее Партей, Салиба и Тимбер».

O L A: «В этом нет ничего нового, хромой пропустит всего одну игру и вернется, чтобы вывести свою команду в четверку лучших за год. Шутки в сторону, если он действительно серьезно травмирован, то ему желают скорейшего выздоровления».

Fadilly: «На языке Артеты это означает, что он в порядке и будет играть в следующем матче».

Jino: «Ни у кого нет большего количества голевых передач в Премьер-лиге в этом сезоне, чем у Букайо Саки. Он покинул игру «Арсенала» против «Кристал Пэлас» из-за травмы. Быстрое восстановление».

Hand Of God: «Вините в этом Артету, он никогда не дает этому парню отдохнуть, выпустит его сразу после того, как он вернется после травмы».