23.12.2024 21:45 – FT 2 : 0
Италия23 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 00:05
136
0
Интер переиграл команду Фабрегаса и входит в топ-3 Серии A
У хозяев поля голами отличились Карлос Аугусто и Маркус Тюрам
23 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 24 декабря 2024, 00:05
136
0
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» на домашней арене обыграл «Комо» со счетом 2:0.
У хозяев поля голами отличились Карлос Аугусто и Маркус Тюрам. Гости под руководством Сеска Фабрегаса забить не сумели.
«Интер» с 37 очками входит в топ-3 Серии A, а «Комо» с 15 очками находится на 16-й позиции, вблизи зоны вылета.
Серия А. 17-й тур, 23 декабря
Интер – Комо – 2:0
Голы: Карлос Аугусто, 48, Тюрам, 90+2
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Карлос Аугусто, 48 мин
ГОЛ! 2:0. Маркус Тюрам, 90+2 мин
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Интер Милан).
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