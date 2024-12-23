Интер переиграл команду Фабрегаса и входит в топ-3 Серии A

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» на домашней арене обыграл «Комо» со счетом 2:0.

У хозяев поля голами отличились Карлос Аугусто и Маркус Тюрам. Гости под руководством Сеска Фабрегаса забить не сумели.

«Интер» с 37 очками входит в топ-3 Серии A, а «Комо» с 15 очками находится на 16-й позиции, вблизи зоны вылета.

Серия А. 17-й тур, 23 декабря

Интер – Комо – 2:0

Голы: Карлос Аугусто, 48, Тюрам, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Карлос Аугусто, 48 мин

ГОЛ! 2:0. Маркус Тюрам, 90+2 мин