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Португалия
23 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:03
339
0

Как там Трубин? Известны оценки за матч Бенфика – Эшторил

Анатолий Трубин провел очередной матч без пропущенных голов

23 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:03
339
0
Как там Трубин? Известны оценки за матч Бенфика – Эшторил
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 23 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Эшторилом».

Матч, проходивший на стадионе Да Луш, закончился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин провел на поле весь матч, отыграл его на ноль и совершил два сейва. SofaScore оценил выступлени украинца в 7.1 балла из 10 возможных. WhoScored же дал Анатолию 7.0 из 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча по версия статистических порталов признан Зеки Амдуни с оценками 8.8 и 8.1 соответсвенно.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» с Трубиным разгромила «Эшторил».

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Бенфика Эшторил Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу оценки SofaScore WhoScored Зеки Амдуни
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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