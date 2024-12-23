Как там Трубин? Известны оценки за матч Бенфика – Эшторил

В понедельник, 23 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Эшторилом».

Матч, проходивший на стадионе Да Луш, закончился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

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Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин провел на поле весь матч, отыграл его на ноль и совершил два сейва. SofaScore оценил выступлени украинца в 7.1 балла из 10 возможных. WhoScored же дал Анатолию 7.0 из 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча по версия статистических порталов признан Зеки Амдуни с оценками 8.8 и 8.1 соответсвенно.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» с Трубиным разгромила «Эшторил».