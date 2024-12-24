Заслуженно. Фаны про то, что Симеоне стал лучшим тренером Ла Лиги в декабре

23 декабря Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико Мадрид», был назван лучшим тренером Ла Лиги по версии EA SPORTS за декабрь.

Декабрь для «Атлетико Мадрид» стал отличным, а победа над «Барселоной» со счетом 2:1 вывела команду на первое место в таблице. «Атлетико» не потерпел ни одного поражения с 27 октября. С того времени команда под руководством Симеоне одержала семь побед подряд.

Это первый приз Симеоне в сезоне, завершившем 2024 год на высшей ноте, обойдя в финальном голосовании Диего Мартинеса (Лас-Пальмас) и Эрнесто Вальверде (Атлетик Бильбао) в борьбе за звание лучшего тренера декабря.

Фанаты оценили работу тренера, который уже 13 лет ведет клуб, и поддержали его достижение.

Messiwontmiss: «Эта Ла Лига. Если ты побеждаешь «Барселону», ты автоматически становишься тренером месяца. Почему так ненавидят Барсу?».

Yair Einhorn: «Один из самых недооценённых тренеров в Европе сегодня. То, что Симеоне сделал с Атлетико, это почти чудо! Поздравляю с победой и отличной игрой вчера!».

Jahangir Khan: «Еще один месяц, еще одна заслуженная награда для одного из лучших тренеров мира. Симеоне продолжает удивлять».

Gunners: «Атлетико Мадрид» в этом сезоне играет в лучший футбол... вполне заслуженно».

The Truth: «Заслуженное признание в качестве тренера месяца Ла Лиги в декабре».

BrownsFamilyFun: «Заслуженно!!! Третий титул Ла Лиги приближается».

Kamil Khan: «Постоянство Симеоне не имеет себе равных. Ла Лига была бы не той без него!».

Imran Rafiq: «Диего Симеоне заслужил награду тренера месяца. 13 лет назад он возглавил «Атлетико Мадрид». Его страсть и энтузиазм по-прежнему прекрасны и исключительны».

Nazrin Latiff: «Человек заслуживает звания тренера века. То, что он сделал в «Атлетико Мадрид», невозможно повторить другим».