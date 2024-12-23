Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан не является целью туринского «Ювентуса», сообщил журналист Мирко Ди Натале.

По информации источника, 23-летний футболист не находится в шорт-листе «старой сеньоры». В руководстве клуба рассматривают другие опции усиления атаки команды.

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» попал в топ футболистов, сыгравших больше всего матчей в УПЛ.