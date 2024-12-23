Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом
Даниил Сикан не является приоритетной целью «Ювентуса»
Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан не является целью туринского «Ювентуса», сообщил журналист Мирко Ди Натале.
По информации источника, 23-летний футболист не находится в шорт-листе «старой сеньоры». В руководстве клуба рассматривают другие опции усиления атаки команды.
В текущем сезоне Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» попал в топ футболистов, сыгравших больше всего матчей в УПЛ.
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