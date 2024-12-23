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Италия
23 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:27
986
5

Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом

Даниил Сикан не является приоритетной целью «Ювентуса»

23 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:27
986
5
Приоритеты расставлены. Известно, интересуется ли Ювентус Сиканом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан не является целью туринского «Ювентуса», сообщил журналист Мирко Ди Натале.

По информации источника, 23-летний футболист не находится в шорт-листе «старой сеньоры». В руководстве клуба рассматривают другие опции усиления атаки команды.

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Шахтера» попал в топ футболистов, сыгравших больше всего матчей в УПЛ.

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Даниил Сикан Ювентус Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Serhii P.
Новина, висмоктана "з пальця". Сікан навіть не рівень "Комо"
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+5
Boodya
Цього теж вже почали продавати? Спочатку з Судаковим розібратися б Шахтарю для початку
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+3
Remark
Та ну на х уй! Не може такого бути! Брехня!!! Не вірюююю!
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+3
Saar
а ви, не перевіривши інфу, - розтринділи, як галіми бабки на лавочці! Так жураналісти не роблять! Професійні журналісти , а не "жовті"  Сікан в Ювентусі...тххх.... в Замумбі тільки може буть!
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+3
Василь Бруховський
Для вашого сайту дно вже близько. ХЗЩ.
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+2
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