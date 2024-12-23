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  4. Степаненко провел 370 матчей в УПЛ и вышел на восьмое место. Кто лидер?
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 14:46 | Обновлено 23 декабря 2024, 15:32
1138
2

Степаненко провел 370 матчей в УПЛ и вышел на восьмое место. Кто лидер?

Лидирует в рейтинге наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский

23 декабря 2024, 14:46 | Обновлено 23 декабря 2024, 15:32
1138
2
Степаненко провел 370 матчей в УПЛ и вышел на восьмое место. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Стпаненко

Начиная с 1992 года, в чемпионате Украины по футболу был задействован 4431 футболист, но только 35 из них смогли преодолеть рубеж в 300 матчей.

Среди участников текущего сезона самое большое количество поединков в УПЛ у полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко – 370. Ветеран «горняков» провел в нынешнем сезоне УПЛ восемь матчей, и теперь в его активе 370 игр за историю – по этому показателю он поднялся на восьмое место в рейтинге.

Среди других участников сезона-2024/25 в УПЛ отметим группу футболистов, которые постепенно приближаются к гроссмейстерской отметке в 300 игр в элитном дивизионе чемпионата Украины: Игорь Пердута («Ворскла») – 287 матчей, Денис Мирошниченко («Карпаты») – 273, Александр Караваев («Динамо») – 267 и Андрей Ярмоленко («Динамо») – 254.

Возглавляет рейтинг нынешний наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский – в его активе 426 матчей.

Рейтинг футболистов УПЛ по количеству проведенных матчей в чемпионате

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Тарас Степаненко Ворскла Полтава Игорь Пердута Денис Мирошниченко Карпаты Львов Александр Караваев Динамо Киев Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Олег Шелаев Вячеслав Чечер Александр Чижевский Александр Горяинов Руслан Ротань Сергей Назаренко Сергей Шищенко Руслан Костышин статистика рекорд
Микола Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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_Quantum19_007
Таке собі. Треба Шовковського бити та гнати геть з цієї вершини Олімпу.
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