Степаненко провел 370 матчей в УПЛ и вышел на восьмое место. Кто лидер?

Начиная с 1992 года, в чемпионате Украины по футболу был задействован 4431 футболист, но только 35 из них смогли преодолеть рубеж в 300 матчей.

Среди участников текущего сезона самое большое количество поединков в УПЛ у полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко – 370. Ветеран «горняков» провел в нынешнем сезоне УПЛ восемь матчей, и теперь в его активе 370 игр за историю – по этому показателю он поднялся на восьмое место в рейтинге.

Среди других участников сезона-2024/25 в УПЛ отметим группу футболистов, которые постепенно приближаются к гроссмейстерской отметке в 300 игр в элитном дивизионе чемпионата Украины: Игорь Пердута («Ворскла») – 287 матчей, Денис Мирошниченко («Карпаты») – 273, Александр Караваев («Динамо») – 267 и Андрей Ярмоленко («Динамо») – 254.

Возглавляет рейтинг нынешний наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский – в его активе 426 матчей.

Рейтинг футболистов УПЛ по количеству проведенных матчей в чемпионате