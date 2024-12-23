Дело не в сборной. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест в клубе, а не в сборной, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, после октябрьских и ноябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций игроки не сдавали допингы-тесты. В сентябре это сделали Александр Тымчик и Максим Таловеров. Михаил Мудрик между августом и ноябрем никаких проб не делал.

Из этого можно сделать вывод, что запрещенное вещество могло попасть в организм игрока уже после осенних выступлений в сборной Украины.

Ранее сообщалось о том, что финансовый эксперт оценил проблемы Мудрика