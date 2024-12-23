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Англия
23 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 23 декабря 2024, 14:02
2089
1

Дело не в сборной. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика

Михаил Мудрик провалил тест в Лондоне

23 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 23 декабря 2024, 14:02
2089
1
Дело не в сборной. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест в клубе, а не в сборной, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, после октябрьских и ноябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций игроки не сдавали допингы-тесты. В сентябре это сделали Александр Тымчик и Максим Таловеров. Михаил Мудрик между августом и ноябрем никаких проб не делал.

Из этого можно сделать вывод, что запрещенное вещество могло попасть в организм игрока уже после осенних выступлений в сборной Украины.

Ранее сообщалось о том, что финансовый эксперт оценил проблемы Мудрика

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Михаил Мудрик Максим Таловеров Александр Тымчик сборная Украины по футболу Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу ТаТоТаке допинг
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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