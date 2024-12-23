Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:14
1016
2

Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе

Флорин Чернат высказался о судьбе родственника одиозного экс-партнера по команде…

23 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:14
1016
2
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
iamsport.ro. Флорин Чернат

Бывший полузащитник «Динамо» Флорин Чернат, общаясь с румынскими журналистами, затронул тему загадочного похищения брата тогдашнего экс-футболиста «бело-синих», а ныне мэра Тбилиси и одного из главных лиц теперешней грузинской власти Кахи Каладзе.

Леван Каладзе, брат Кахи, исчез в 2001 году. Сообщалось, что его похитили с целью получения выкупа в 600 тысяч долларов. По некоторой информации, семья Каладзе заплатила вымогателям требуемую сумму, однако Леван так и не вернулся. Спустя четыре года его тело нашли в регионе Сванетия, а в 2006-м специалисты ФБР установили, что труп действительно принадлежал Левану Каладзе.

Впрочем, в «желтой прессе» появлялась информация, что похищение и якобы смерть Левана Каладзе могли быть инсценированы. И именно на эту тему с румынским журналистом, среди прочего, и пообщался Чернат…

– Когда я пришел в «Динамо», то совсем ненадолго застал Каху Каладзе. Он довольно скоро уехал играть за «Милан».

– У него ведь похитили брата. Они нашли его? Его брат пропал...
– Я так понял, что его нашли мертвым через некоторое время... Но про такое [возможную инсценировку] тоже говорили. Но не в том плане, что Каха его похитил.

– Я имею в виду, что он [Леван] якобы похитил себя сам.
– Я тоже об этом слышал. Но что там было, я точно не знаю.

Напомним, в последнее время Каха Каладзе позволил себе ряд крайне скандальных высказываний о войне российских оккупантов против Украины, и персонально прошелся оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

По теме:
Стал известен третий соперник Динамо на сборах в Турции
ФОТО. Артем Милевский призвал прекратить «бусификацию» украинцев
Экс-хавбек Динамо, став 4-кратным чемпионом Бразилии, сменит клуб
Флорин Чернат Каха Каладзе Динамо Киев похищение криминал смерть выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: iAM SPORT
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Футбол | 22 декабря 2024, 21:35 7
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб
Туманный Альбион зовет. Вингер Динамо может перейти в английский клуб

Назар Волошин привлекает внимание клуба Чемпионшипа

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Получили бесценный опыт в трех матчах»
Футбол | 23 декабря 2024, 14:52 0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Получили бесценный опыт в трех матчах»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Получили бесценный опыт в трех матчах»

Наставник – об участии сборной Украины в Турнире развития УЕФА

Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Футбол | 23.12.2024, 13:46
Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 23.12.2024, 13:38
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Бокс | 23.12.2024, 10:00
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Усик назвал следующего соперника после реванша с Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
ну вполне логично, что такая версия у следствия была
это нормально
Ответить
0
Burevestnik
ну ..... і замітка...
не знаю; це чув; таке теж говорили; незабаром поїхав...
Замітка про інтерв'ю з Чернатом, але той Каладзе погано знає, про подробиці викрадення і смерть його брата шось чув... 
тіло знайшли у 2005 році.
авт0р видає все за сенсацію...
у цього авт0ра короткі замітки гірші за великі статті.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
23.12.2024, 08:55 11
Бокс
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
Что сказал Усику легендарный Холифилд после его реванша с Фьюри?
22.12.2024, 13:24 1
Бокс
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 12
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 8
Футбол
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
Серьезный скандал. Футболка Усика сильно возмутила местную публику
22.12.2024, 02:16 27
Бокс
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
22.12.2024, 17:10 8
Футбол
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
Невероятный Миколенко. Стали известны оценки за матч Эвертон – Челси
22.12.2024, 18:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем