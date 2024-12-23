Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе

Бывший полузащитник «Динамо» Флорин Чернат, общаясь с румынскими журналистами, затронул тему загадочного похищения брата тогдашнего экс-футболиста «бело-синих», а ныне мэра Тбилиси и одного из главных лиц теперешней грузинской власти Кахи Каладзе.

Леван Каладзе, брат Кахи, исчез в 2001 году. Сообщалось, что его похитили с целью получения выкупа в 600 тысяч долларов. По некоторой информации, семья Каладзе заплатила вымогателям требуемую сумму, однако Леван так и не вернулся. Спустя четыре года его тело нашли в регионе Сванетия, а в 2006-м специалисты ФБР установили, что труп действительно принадлежал Левану Каладзе.

Впрочем, в «желтой прессе» появлялась информация, что похищение и якобы смерть Левана Каладзе могли быть инсценированы. И именно на эту тему с румынским журналистом, среди прочего, и пообщался Чернат…

– Когда я пришел в «Динамо», то совсем ненадолго застал Каху Каладзе. Он довольно скоро уехал играть за «Милан».

– У него ведь похитили брата. Они нашли его? Его брат пропал...

– Я так понял, что его нашли мертвым через некоторое время... Но про такое [возможную инсценировку] тоже говорили. Но не в том плане, что Каха его похитил.

– Я имею в виду, что он [Леван] якобы похитил себя сам.

– Я тоже об этом слышал. Но что там было, я точно не знаю.

Напомним, в последнее время Каха Каладзе позволил себе ряд крайне скандальных высказываний о войне российских оккупантов против Украины, и персонально прошелся оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.