Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе
Андони Ираола рассказал о опыте встреч с «Шахтером» и о игроках сборной Украины
Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола рассказал об опыте игры с «Шахтером» в Лиге чемпионов и о сборной Украины с ее игроками:
«Да, я знаю много украинских игроков. Я думаю, что у вас очень хорошая сборная. Я также знаю, что даже молодежная сборная, которая недавно играла здесь в Борнмуте против Англии, провела великолепную игру, и в этой команде собраны очень сильные игроки.
Мне как игроку также повезло сыграть в Лиге чемпионов против «Шахтера». Помню тяжелые матчи, тогда мы играли во Львове против очень хороших игроков. Думаю, особенно сейчас, в полузащите есть Судаков – это игрок, который мне очень нравится, очень талантливый.
Я знаю Цыганкова по моим сезонам в Ла Лиге. Очевидно, у вас очень хорошие игроки. Забарный и в сборной, и в клубе демонстрирует очень хороший футбол».
Ранее сообщалось о том, что Забарный попал в сборную тура АПЛ.
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