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Англия
23 декабря 2024, 23:22 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:31
1171
2

Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе

Андони Ираола рассказал о опыте встреч с «Шахтером» и о игроках сборной Украины

23 декабря 2024, 23:22 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:31
1171
2
Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола рассказал об опыте игры с «Шахтером» в Лиге чемпионов и о сборной Украины с ее игроками:

«Да, я знаю много украинских игроков. Я думаю, что у вас очень хорошая сборная. Я также знаю, что даже молодежная сборная, которая недавно играла здесь в Борнмуте против Англии, провела великолепную игру, и в этой команде собраны очень сильные игроки.

Мне как игроку также повезло сыграть в Лиге чемпионов против «Шахтера». Помню тяжелые матчи, тогда мы играли во Львове против очень хороших игроков. Думаю, особенно сейчас, в полузащите есть Судаков – это игрок, который мне очень нравится, очень талантливый.

Я знаю Цыганкова по моим сезонам в Ла Лиге. Очевидно, у вас очень хорошие игроки. Забарный и в сборной, и в клубе демонстрирует очень хороший футбол».

Ранее сообщалось о том, что Забарный попал в сборную тура АПЛ.

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Данііл Киріяка Источник: Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
"у півзахисті є Судаков – це гравець, який мені дуже подобається, надзвичайно талановитий"
а вы говорите Романо зря свой хлеб ест
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Он кстати не играл в ЛЧ против Шахтера, оба матча в 2014 просидел на лавке.
Ответить
0
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