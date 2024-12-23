Выделил лучших украинских игроков. Тренер Борнмута – о украинском футболе

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола рассказал об опыте игры с «Шахтером» в Лиге чемпионов и о сборной Украины с ее игроками:

«Да, я знаю много украинских игроков. Я думаю, что у вас очень хорошая сборная. Я также знаю, что даже молодежная сборная, которая недавно играла здесь в Борнмуте против Англии, провела великолепную игру, и в этой команде собраны очень сильные игроки.

Мне как игроку также повезло сыграть в Лиге чемпионов против «Шахтера». Помню тяжелые матчи, тогда мы играли во Львове против очень хороших игроков. Думаю, особенно сейчас, в полузащите есть Судаков – это игрок, который мне очень нравится, очень талантливый.

Я знаю Цыганкова по моим сезонам в Ла Лиге. Очевидно, у вас очень хорошие игроки. Забарный и в сборной, и в клубе демонстрирует очень хороший футбол».

Ранее сообщалось о том, что Забарный попал в сборную тура АПЛ.