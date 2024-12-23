За разгром МЮ. Украинец попал в команду тура АПЛ от WhoScored

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в команду 17-го тура Английской Премьер-лиги от WhoScored.

22-летний игрок получил оценку 7.66 из 10 возможных, совершив 3 отбора, 5 выносов и 6 возвращений мяча, а также выиграл все 5 своих дуэлей.

Помимо украинца от команды Андони Ираолы в симсолическую команду попали испанский защитник Дин Хейсен и испанский голкипер Кепа Аррисабалага, которые получили оценки 8.36 и 8.41 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч с «Челси».