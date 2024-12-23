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Англия
23 декабря 2024, 15:52 | Обновлено 23 декабря 2024, 15:55
1585
2

За разгром МЮ. Украинец попал в команду тура АПЛ от WhoScored

Илья Забарный получил признание за очередной успешный матч

23 декабря 2024, 15:52 | Обновлено 23 декабря 2024, 15:55
1585
2
За разгром МЮ. Украинец попал в команду тура АПЛ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в команду 17-го тура Английской Премьер-лиги от WhoScored.

22-летний игрок получил оценку 7.66 из 10 возможных, совершив 3 отбора, 5 выносов и 6 возвращений мяча, а также выиграл все 5 своих дуэлей.

Помимо украинца от команды Андони Ираолы в симсолическую команду попали испанский защитник Дин Хейсен и испанский голкипер Кепа Аррисабалага, которые получили оценки 8.36 и 8.41 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч с «Челси».

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Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Дин Хёйсен Кепа Аррисабалага оценки WhoScored
Данііл Киріяка Источник: WhoScored
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Андрій Заліщук
Заслужено
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+3
Gargantua81
Илья в Англии становится авторитетной фигурой.
Заслуженное признание как результат расчета, умеренности и трудолюбия.
Ответить
+2
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