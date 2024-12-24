ФОТО. Образ Джорджины Родригес аля 90-ые взорвал соцсети. Это топ

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – поразила мир моды своим новым луком.

«Мой новый образ в стиле 90-х от Galiano @dior», – подписала Джорджина и опубликовала ряд очень стильных фото.

«Dior x Джорджина на самом деле неожиданно хороши😍», «Красавица 🔥 я бы поставила 5 лайком этому посту», «Королева 🖤🔥», – армия фолловеров невесты Роналду была в полном восторге от увиденного.

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Также Джорджина пригласила посетить всех выставку Dior:

«Настоятельно рекомендуем погрузиться в выставку «Christian Dior Designer of Dreams» в Эр-Рияде. Волшебное путешествие по истории высокой моды, демонстрирующее произведения искусства провидцев-дизайнеров на протяжении 75 лет», – опубликовала видео с выставки инфлюенсерка.