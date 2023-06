ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Украинец пообщался с Морганом про российско-украинскую войну и высказался о том, будет ли он брать оружие в руки и воевать за Украину:

– Вы хотите присоединиться и воевать?

– Будет время, когда все будут там. Если это будет последний звонок, то все будут воевать.

– Вы пойдете?

– Все пойдут.

– Вы будете воевать за Украину?

– Конечно. Но в тоже время я понимаю, что сейчас, в это время, я намного полезнее отсюда. В этот момент. Но слушайте, никто не знает, что произойдет дальше.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.



"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."



"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."