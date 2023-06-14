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Англия
14 июня 2023, 20:10 | Обновлено 14 июня 2023, 20:11
594
1

ЗИНЧЕНКО: Я украинец, который не хочет видеть россиян и белорусов в спорте

Александр дал свою оценку тому, что Уимблдон в 2023 году допустил на турнир игроков из рф и рб

14 июня 2023, 20:10 | Обновлено 14 июня 2023, 20:11
594
1
ЗИНЧЕНКО: Я украинец, который не хочет видеть россиян и белорусов в спорте
Twitter. Александр Зинченко и Пирс Морган

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Морган спросил у Зинченко, что он думает на счет того, что организаторы Уимблдона допустили игроков из россии и беларуси на турнир в 2023 году.

– Я не согласен с эти решением. Я тот украинец, который не хочет видеть их на высоком уровне в любом виде спорта.

– С двух стран: с россии и беларуси?

– Естественно. 100%. Не должны быть допущены. Почему? Потому что сколько бомб и ракет был отправлено с беларуси? Сколько?

Слушайте. Я не политик. Я ничего не понимаю в политике и никогда не пойму. Потому что это не моя сфера. Но это не политика...

– Это жизнь и смерть...

– Это война! Они говорят, что не нужно впутывать политику в спорт. Это не политика. Это война.

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Александр Зинченко Пирс Морган российско-украинская война Уимблдон-2023 дисквалификация беларуси дисквалификация россии
Источник Twitter
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Ну тут согласен! Действительно, я тоже не понимаю, когда люди говорят на войну, что это политика. 
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