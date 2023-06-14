ЗИНЧЕНКО: Я украинец, который не хочет видеть россиян и белорусов в спорте
Александр дал свою оценку тому, что Уимблдон в 2023 году допустил на турнир игроков из рф и рб
Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.
Морган спросил у Зинченко, что он думает на счет того, что организаторы Уимблдона допустили игроков из россии и беларуси на турнир в 2023 году.
– Я не согласен с эти решением. Я тот украинец, который не хочет видеть их на высоком уровне в любом виде спорта.
– С двух стран: с россии и беларуси?
– Естественно. 100%. Не должны быть допущены. Почему? Потому что сколько бомб и ракет был отправлено с беларуси? Сколько?
Слушайте. Я не политик. Я ничего не понимаю в политике и никогда не пойму. Потому что это не моя сфера. Но это не политика...
– Это жизнь и смерть...
– Это война! Они говорят, что не нужно впутывать политику в спорт. Это не политика. Это война.
TONIGHT: Arsenal and Ukraine star Oleksandr Zinchenko calls for all Russian and Belarusian athletes to be banned from top level sport, including Wimbledon.— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 14, 2023
Watch more of Piers Morgan's interview with him tonight at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/RBnYSseYOe
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