ЗИНЧЕНКО: Я украинец, который не хочет видеть россиян и белорусов в спорте

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Морган спросил у Зинченко, что он думает на счет того, что организаторы Уимблдона допустили игроков из россии и беларуси на турнир в 2023 году.

– Я не согласен с эти решением. Я тот украинец, который не хочет видеть их на высоком уровне в любом виде спорта.

– С двух стран: с россии и беларуси?

– Естественно. 100%. Не должны быть допущены. Почему? Потому что сколько бомб и ракет был отправлено с беларуси? Сколько?

Слушайте. Я не политик. Я ничего не понимаю в политике и никогда не пойму. Потому что это не моя сфера. Но это не политика...

– Это жизнь и смерть...

– Это война! Они говорят, что не нужно впутывать политику в спорт. Это не политика. Это война.