ЗИНЧЕНКО: Я украинец, который не хочет видеть россиян и белорусов в спорте

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Морган спросил у Зинченко, что он думает на счет того, что организаторы Уимблдона допустили игроков из россии и беларуси на турнир в 2023 году.

– Я не согласен с эти решением. Я тот украинец, который не хочет видеть их на высоком уровне в любом виде спорта.

– С двух стран: с россии и беларуси?

– Естественно. 100%. Не должны быть допущены. Почему? Потому что сколько бомб и ракет был отправлено с беларуси? Сколько?

Слушайте. Я не политик. Я ничего не понимаю в политике и никогда не пойму. Потому что это не моя сфера. Но это не политика...

– Это жизнь и смерть...

– Это война! Они говорят, что не нужно впутывать политику в спорт. Это не политика. Это война.

TONIGHT: Arsenal and Ukraine star Oleksandr Zinchenko calls for all Russian and Belarusian athletes to be banned from top level sport, including Wimbledon.



Watch more of Piers Morgan's interview with him tonight at 8pm.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/RBnYSseYOe