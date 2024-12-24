Мигел КАМПУШ: «Моя цена выросла в 5 раз? Главная причина – команда»

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал первую часть сезона, существенное улучшение своей цены на Transfermarkt, а также сравнил украинскую и португальскую кухни.

– Мигел, оцените первую половину сезона. Какие вы сейчас испытываете эмоции по поводу результатов «Александрии»? Какие шансы у команды пробиться в еврокубки?

– Я считаю, что мы хорошо справляемся со своей работой, воплощая в жизнь идеи тренера Руслана Ротаня. И результаты последовали за этим. Результаты отличные, мы очень довольны и всегда жаждем большего. Нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем этого. И в этой заключительной части сезона у нас будет больше трудностей, но мы находимся в хорошем положении.

«В первом матче с Динамо заслуживали победить»

– Как оцените матчи с «Динамо» (Киев) в декабре? В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0, а во второй встрече динамовцы на своем поле победили 3:0.

– Считаю, что мы провели первую игру очень хорошо и, по моему мнению, заслужили победу. Второй матч был другой историей, мы начали хорошо, но пропустили гол первыми, и это повлияло на нашу команду и определило ход игры после этого.

ФК Александрия. Иван Калюжный и Мигел Кампуш

– В заключительном туре 2024 года вы хорошо сыграли против ЛНЗ (1:1). Как итог, вы попали в команду недели 17-го тура. Вы довольны этим результатом?

– Я не был доволен результатом, которого мы добились как команда, но мне всегда приятно осознавать, что моя работа была оценена по достоинству.

– На портале статистики Transfermarkt вы подорожали на 300 тысяч евро после обновлений. Сейчас ваша цена 800 тысяч евро, почти миллион. Довольны таким прогрессом?

– Очень рад, так как это маленькие признаки того, что я на правильном пути.

– Что стало причиной вашего прогресса? Возможно, хет-трик в ворота «Карпат» сыграл свою роль?

– Главная причина – Команда. Если бы у нас не было таких результатов, то любому игроку было бы очень сложно выделиться. Конечно, тот момент был необычным и особенно для защитника, но он не имел бы такого влияния, если бы команда не находилась в верхней части таблицы.

– В рейтинге самых дорогих футболистов УПЛ вы занимаете 75-е место. Также вы занимаете 240-е место среди португальских футболистов. Есть новая цель, которой вы хотите достичь в рейтинге Transfermarkt?

– Я даже не знал об этом. Это не то, о чем я думаю, как о своей главной цели. И единственное, на чем я сфокусирован, – это развиваться как игрок настолько, насколько это возможно, чтобы я мог помочь команде достичь своих целей. Но, я думаю, что сейчас я нахожусь в высшей точке своей карьеры. Моя цель – всегда достигать большего с ФК «Александрия» и развиваться как игрок настолько, насколько я могу.

– В Португалии обратили внимание на ваш прогресс? Друзья, родственники, СМИ?

– Да, конечно, они рады за меня и всегда присылают мне сообщения.

– В январе 2024 года, когда вы перешли из хорватского «Рудеша» в «Александрию», ваша цена была 150 тысяч евро. В течение года вы подорожали почти в 5 раз. Как вы думаете, за следующий год вы сможете еще стать дороже?

– Повторюсь, что это не то, что приходит мне в голову, это результат командных усилий. И именно на этом я сфокусирован, работая так много, как могу, чтобы клуб и жители Александрии гордились нами.

– В чем секрет успеха? В «Александрии» вы себя нашли?

– Секрет в том, чтобы каждый день просыпаться с желанием идти на тренировку и совершенствовать свои навыки, не обращая внимания на погоду, небольшую боль или критику со стороны других людей. Я делаю то, что всегда делал, но с большим опытом и на более высоком уровне. Нет никакого секретного соуса, все основано на ежедневной работе и амбициях стать лучше и достичь большего.

– Кто вдохновляет вас на достижение результатов и успехов в футболе?

– Мое главное вдохновение – это моя семья и будущая семья, которую я хочу вырастить.

– В составе «Александрии» многие игроки подорожали. Но больше всех выросла цена на Ивана Калюжного (1 миллион 200 тысяч) и на Безерру (1 миллион). Что скажете об игре этих футболистов?

– Они топ-игроки, которые заслуживают еще большего.

– Кстати, в рейтинге самых дорогих команд УПЛ «Александрия» делит 6-7 место с «Карпатами». Обе команды стоят по 12,4 миллиона евро. По цене выше идут «Рух», «Кривбасс», «Полесье», «Динамо» и «Шахтер». Что думаете об этом рейтинге?

– Как я уже говорил вам, я не особо обращаю внимание на эти вещи, поскольку мы видели, как в других лигах деньги и цены на игроков еще не означали результаты. У «Лестера» не было самого дорогого состава, когда они стали чемпионами Премьер-лиги Англии.

«В Украине понравились борщ и сало»

– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?

– Борщ и сало.

– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то есть в чем-то сходства?

– Сало похоже на презунту, который мы часто едим в Португалии.

– Какие у вас планы на отпуск? Как будете отдыхать во время зимней паузы?

– Я сфокусирован на том, чтобы оправиться от небольшой боли, которую я чувствовал в течение месяца, пройти курс терапии и возобновить физическую работу, к которой я привык, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо.