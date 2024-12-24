Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 24 декабря 2024, 13:51
1590
0

Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ

Участники группы «Чемпионская» прошли лицензирование

24 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 24 декабря 2024, 13:51
1590
0
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
ФК Металлист 1925

Как стало известно Sport.ua, Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов провел ежегодную процедуру прохождения лицензирования.

Ее изюминкой стало то, что сразу все участники группы Чемпионская Первой лиги решили пройти аттестацию для участия в соревнованиях под эгидой УПЛ. Речь идет об «Эпицентре», «Агробизнесе», «Металлисте», «Буковине», «Кудровке», «Полтаве», ФК ЮКСА, «Металлисте 1925», которые горят желанием повыситься в классе.

Своим решением Исполнительный Комитет УАФ уменьшил обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры до 135 тысяч гривен в сезоне 2024/2025 для участников чемпионата УПЛ, а с сезона 2025/2026 оплата для команд УПЛ, ПФЛ и женских будет осуществляться на средства УЕФА.

По теме:
Бущан сыграл больше всего матчей на «ноль» в УПЛ в 2024 году
В матчах осенней части сезона-2024/25 сыграли 409 футболистов
В УАФ объяснили, почему Шахтер не получил пенальти в матче с Полесьем
инсайд Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Кудровка Полтава ЮКСА Тарасовка Металлист 1925 Агробизнес
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
Футбол | 24 декабря 2024, 05:20 0
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера

Франческо Грациани похвалил Артема и Алексиса Салемакерса

Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Бокс | 24 декабря 2024, 09:40 0
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие

Турки займется вопросом организации боя с Дюбуа в 2025 году

Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Футбол | 24.12.2024, 14:08
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
Футбол | 24.12.2024, 10:35
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
«У меня есть девочка». Магучих рассказала о своем Instagram и TikTok
Другие виды | 24.12.2024, 10:11
«У меня есть девочка». Магучих рассказала о своем Instagram и TikTok
«У меня есть девочка». Магучих рассказала о своем Instagram и TikTok
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
Леннокс Льюис назвал единственный бой, который остался у Фьюри в боксе
22.12.2024, 10:15 7
Бокс
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
23.12.2024, 18:46 3
Футбол
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
24.12.2024, 07:49 8
Бокс
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
23.12.2024, 00:23 11
Футбол
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Обнаружено в Лондоне. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
23.12.2024, 13:38 16
Футбол
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
Джошуа рассказал, заслуженно ли Усику отдали победу в реванше с Фьюри
22.12.2024, 08:30 10
Бокс
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
Его нашли мертвым. Экс-хав Динамо поделился новой гипотезой о брате Каладзе
23.12.2024, 23:10 6
Футбол
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем