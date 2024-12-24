Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, Комитет УАФ по аттестации футбольных клубов провел ежегодную процедуру прохождения лицензирования.

Ее изюминкой стало то, что сразу все участники группы Чемпионская Первой лиги решили пройти аттестацию для участия в соревнованиях под эгидой УПЛ. Речь идет об «Эпицентре», «Агробизнесе», «Металлисте», «Буковине», «Кудровке», «Полтаве», ФК ЮКСА, «Металлисте 1925», которые горят желанием повыситься в классе.

Своим решением Исполнительный Комитет УАФ уменьшил обязательный аттестационный взнос за прохождение процедуры до 135 тысяч гривен в сезоне 2024/2025 для участников чемпионата УПЛ, а с сезона 2025/2026 оплата для команд УПЛ, ПФЛ и женских будет осуществляться на средства УЕФА.