В УАФ объяснили, почему Шахтер не получил пенальти в матче с Полесьем

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли поддержал решение арбитра Виталия Романова, который в топ-матче последнего тура между Полесьем и Шахтером (1:0) при ничейном счете не поставил пенальти в ворота житомирской команды за игру рукой в своей штрафной.

«Игрок Полесья пошел на риск, когда сыграл в подкате с вытянутой рукой. Защитник пытался избежать контакта, но случайно дотронулся до мяча. Но касание не повлияло на мяч, который даже не изменил свое положение».

«Арбитр поступил правильно, когда разрешил играть дальше», – сказал Риццоли.