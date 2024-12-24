Украина. Премьер лига24 декабря 2024, 14:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:13
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В УАФ объяснили, почему Шахтер не получил пенальти в матче с Полесьем
Риццоли поддержал решение арбитра
24 декабря 2024, 14:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:13
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Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли поддержал решение арбитра Виталия Романова, который в топ-матче последнего тура между Полесьем и Шахтером (1:0) при ничейном счете не поставил пенальти в ворота житомирской команды за игру рукой в своей штрафной.
«Игрок Полесья пошел на риск, когда сыграл в подкате с вытянутой рукой. Защитник пытался избежать контакта, но случайно дотронулся до мяча. Но касание не повлияло на мяч, который даже не изменил свое положение».
«Арбитр поступил правильно, когда разрешил играть дальше», – сказал Риццоли.
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пора привыкнуть к этому факту.
а без Павелко очки даются тяжело.