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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 14:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:13
788
3

В УАФ объяснили, почему Шахтер не получил пенальти в матче с Полесьем

Риццоли поддержал решение арбитра

24 декабря 2024, 14:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 14:13
788
3
В УАФ объяснили, почему Шахтер не получил пенальти в матче с Полесьем
ФК Полесье

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли поддержал решение арбитра Виталия Романова, который в топ-матче последнего тура между Полесьем и Шахтером (1:0) при ничейном счете не поставил пенальти в ворота житомирской команды за игру рукой в своей штрафной.

«Игрок Полесья пошел на риск, когда сыграл в подкате с вытянутой рукой. Защитник пытался избежать контакта, но случайно дотронулся до мяча. Но касание не повлияло на мяч, который даже не изменил свое положение».

«Арбитр поступил правильно, когда разрешил играть дальше», – сказал Риццоли.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
не получил, потому что Павелко в УАФ больше не работает.
пора привыкнуть к этому факту.
а без Павелко очки даются тяжело.
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Катерина Монзуль
Визнаю, моє недопрацювання.
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