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Италия
24 декабря 2024, 12:37 |
559
4

ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства

Украинский форвард активно донатил на нужды военных

24 декабря 2024, 12:37 |
559
4
ФОТО «За содействие ВСУ» Довбик и его агент получили награды от государства
Артем Довбик и Алексей Люндовский

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский получили медали «За содействие Вооруженным Силам Украины».

«Имеем большую честь получить государственное отличие от Министерства обороны Украины – медаль «За содействие Вооруженным Силам Украины».

В сотрудничестве с Благотворительным фондом Помощи и Надежды только в этом году приобретено и передано более 10 автомобилей на нужды военных. В частности, пикап Isuzu D-Max на данном видео уже помогает решать боевые задачи 28 бригаде морской пехоты. Наше кредо – меньше слов, а больше дел! Слава Украине! Вместе к Победе!» – написал Люндовский на своей странице в Instagram.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Алексей Люндовский Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A российско-украинская война
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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