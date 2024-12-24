ФОТО. Довбик попал в команду недели в Серии А. Известна оценка форварда

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик попал в команду недели 17-го тура итальянской Серии А по версии статистического портала Sofa Score.

Украинец отличился голом и отдал результативную передачу в матче против «Пармы», в котором «волки» не оставили шансов сопернику, разгромив 5:0.

Выступление украинского высоко оценило статистический портал SofaScore, который добавил Артема в символическую сборную тура, поставив оценку 8,5. Также стоит отметить присутствие в команде Пауло Дибалы, который стал лучшим игроком матча против «Пармы» – он получил 10.

После победы над «Пармой» римский коллектив занимает 11 место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Артем Довбик попал в команду недели 17-го тура итальянской Серии А: